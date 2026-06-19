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"14 साल तक गाय को 'मां जी-मां जी', फिर उसके बाद सौदेबाजी", सरकार पर भड़के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कहा- इनका हिंदुत्व नकली

पहले गौ हत्या बंद हो, उसके बाद की जाए हिंदू राष्ट्र की बात : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली : जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गौ-रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा शुक्रवार को शामली पहुंची, जहां शंकराचार्य ने कहा है कि इस बार चुनाव में बदलाव लाना है और गौ हत्या करने वालों की सरकार को वोट नहीं करना है. उन्होंने कहा कि जो लोग गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएं उनके पक्ष में मतदान करें. पहले गौ हत्या बंद हो, उसके बाद की जाए हिंदू राष्ट्र की बात : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Video Credit; ETV Bharat) जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि उनकी गौ-रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा अभी 225 के आसपास विधानसभा क्षेत्रों में होकर निकल चुकी है और वह उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे. वहीं, वर्तमान सरकार पर उन्होंने कहा कि उनका हिंदुत्व सिर्फ राजनीतिक है. 14 साल तक तो गाय को मां जी, मां जी और 14 साल के बाद सौदेबाजी. इससे साफ हो चुका है कि उनका हिंदुत्व नकली हिंदुत्व है. वहीं, योगी जी के गाय के ऊपर हाथ फेरने और गुड़ खिलाने के वीडियो पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यह तो एक आम व्यक्ति कर सकता है, अगर मुख्यमंत्री रहते हुए उनको गौ सेवा करनी है, तो अपने राज्य में उनको गौ माता का दर्जा दें. उन्होंने कहा कि देश यदि हिंदू राष्ट्र बन गया और गौ हत्या होती रही तो इससे देश कलंकित हो जाएगा, इसलिए देश में जरूरी है कि पहले गौ हत्या बंद हो, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात की जाए.

