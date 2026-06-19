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"14 साल तक गाय को 'मां जी-मां जी', फिर उसके बाद सौदेबाजी", सरकार पर भड़के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कहा- इनका हिंदुत्व नकली

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो लोग गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएं उनके पक्ष में मतदान करें

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पहले गौ हत्या बंद हो, उसके बाद की जाए हिंदू राष्ट्र की बात : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 7:38 PM IST

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शामली : जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गौ-रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा शुक्रवार को शामली पहुंची, जहां शंकराचार्य ने कहा है कि इस बार चुनाव में बदलाव लाना है और गौ हत्या करने वालों की सरकार को वोट नहीं करना है. उन्होंने कहा कि जो लोग गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाएं उनके पक्ष में मतदान करें.

पहले गौ हत्या बंद हो, उसके बाद की जाए हिंदू राष्ट्र की बात : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Video Credit; ETV Bharat)

जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि उनकी गौ-रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा अभी 225 के आसपास विधानसभा क्षेत्रों में होकर निकल चुकी है और वह उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे. वहीं, वर्तमान सरकार पर उन्होंने कहा कि उनका हिंदुत्व सिर्फ राजनीतिक है. 14 साल तक तो गाय को मां जी, मां जी और 14 साल के बाद सौदेबाजी. इससे साफ हो चुका है कि उनका हिंदुत्व नकली हिंदुत्व है.

वहीं, योगी जी के गाय के ऊपर हाथ फेरने और गुड़ खिलाने के वीडियो पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यह तो एक आम व्यक्ति कर सकता है, अगर मुख्यमंत्री रहते हुए उनको गौ सेवा करनी है, तो अपने राज्य में उनको गौ माता का दर्जा दें. उन्होंने कहा कि देश यदि हिंदू राष्ट्र बन गया और गौ हत्या होती रही तो इससे देश कलंकित हो जाएगा, इसलिए देश में जरूरी है कि पहले गौ हत्या बंद हो, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात की जाए.

इस दौरान राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले उन्होंने कहा कि जिस ट्रस्ट से सीधा पीएमओ जुड़ा हो, उस पर जो ऊपर से निर्देश आएंगे, वही रिपोर्ट शासन को जाएगी. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे पर ट्रस्ट के चंपत राय से मुलाकात न करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री जी का निर्णय सराहनीय है क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उस व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए. नृपेंद्र मिश्रा ने मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय गौ सेवकों पर गोलियां चलवाई थी और अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवा रहा है, उसने हमारे भाइयों की हत्या करवाई, उसको राम मंदिर परिसर में देखकर भी हमारा खून खौलता है.

ट्रस्ट में चोरी के सबूत न मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो गोबर से पैसा निकल रहा है क्या वह सबूत नहीं है। सीसीटीवी से छेड़छाड़ हुई है, क्या यह सबूत नहीं है, जो आवाज उठाता है उसको निकाल दिया जाता है, क्या वह सबूत नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद, विधायक बिकने लगे हैं, उनकी बोलियां लगने लगी हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है. जैसे आईपीएल में खिलाड़ी बिकते हैं, वैसे ही सांसद बिक रहे हैं. ऐसी स्थिति में यह तंत्र कलंकित हो रहा है. एकदिन यह तंत्र खत्म हो जाएगा और नई व्यवस्था आएगी.

जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति सामने बैठकर हमारे देश के प्रधानमंत्री से कहता है कि यह व्यक्ति दिखता अच्छा है, लेकिन अंतर से हत्यारा है और आप हंस रहे हैं. इससे गिरा हुआ दिन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. ये लोग पता नहीं किस वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति के बड़े दबाव में हैं.


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