ETV Bharat / state

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आएंगे छत्तीसगढ़ , स्वागत के लिए उमड़ेगी भीड़

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है.उनके स्वागत की तैयारियां भक्तों ने पूरी कर ली है.

Shankaracharya Avimukteshwarananda
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आएंगे छत्तीसगढ़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 13, 2026 at 4:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का 15 मार्च को तीन दिवसीय आगमन हो रहा है. मीडिया प्रभारी के मुताबिक शंकराचार्य जी रविवार को अहमदाबाद से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे.

राजीव नगर में होगा पादुका पूजन

ज्योतिर्मठ के सीईओ चंद्रप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि 15 मार्च को रायपुर माना एयरपोर्ट से राजीव नगर स्थित आलोक सिंह के निवास पर आगमन होना है. जहां पर आलोक सिंह के परिवार द्वारा पादुकापूजन किया जाएगा. इसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा के लिए प्रस्थान करेंगे.

सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा बेमेतरा आगमन होने पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के द्वारा स्वागत पूजन कर भक्तों को दर्शन देंगे. अगले दिन 16 मार्च और 17 मार्च को नवनिर्मित सवा लाख शिवलिंग मंदिर का निरीक्षण कर कार्य में लगे सभी कर्मचारियों को मार्गदर्शन करेंगे- चंद्रप्रकाश उपाध्याय, सीईओ,ज्योतिर्मठ



18 मार्च को वाराणसी के लिए करेंगे प्रस्थान

चंद्रप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि 18 मार्च को सुबह 7 बजे सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा से प्रस्थान कर बेमेतरा के कृष्णा विहार स्थित कमलेश दत्त दूबे के निवास पर आगमन होगा. जिसके बाद दूबे परिवार द्वारा स्वागत अभिन्दन कर पादुकापूजन संपन्न किया जाएगा. उसके बाद बिलासपुर प्रस्थान कर शंकराचार्य के कृपा पात्र शिष्य हरीश शाह के ग्राम चिचिरदा स्थित कुंज कुटीर फार्म हाउस में आगमन होगा. बिलासपुर के सनातनियों, गौभक्तों और शाह परिवार स्वागत अभिनंदन करके पादुकापूजन करेंगे. बिलासपुर से दोपहर को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे.

कौन हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ?

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक प्रमुख हिंदू धर्मगुरु और शंकराचार्य हैं.वे उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ (ज्योतिर्मठ) के शंकराचार्य हैं, जो आदि शंकराचार्य के स्थापित चार प्रमुख मठों में से एक है.

बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं शंकराचार्य

साल 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित किया गया.लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य की उपाधि को लेकर दूसरे मठों के शंकराचार्य विरोध जता रहे हैं. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सनातन धर्म और परंपराओं से जुड़े मुद्दों पर बयान के साथ धर्म, राजनीति और सामाजिक विषयों पर स्पष्ट राय के लिए जाने जाते हैं.

गौवंशीय पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के प्रश्न से सदन हुआ गर्म,चिराग परियोजना बंद होने पर उठे सवाल

अलसी बीज वितरण में कथित भ्रष्टाचार पर विधानसभा में हंगामा, उमेश पटेल ने जांच और मुआवजे की मांग की

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महुआ बीनते हाथ अब थामेंगे किताबें, सुकमा कलेक्टर की पहल से संवरेगा भविष्य

TAGGED:

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद
सरस्वती महाराज
AVIMUKTESHWARANANDA SARASWATI
CROWD READY TO WELCOME
SHANKARACHARYA AVIMUKTESHWARANANDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.