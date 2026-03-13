ETV Bharat / state

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आएंगे छत्तीसगढ़ , स्वागत के लिए उमड़ेगी भीड़

रायपुर : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का 15 मार्च को तीन दिवसीय आगमन हो रहा है. मीडिया प्रभारी के मुताबिक शंकराचार्य जी रविवार को अहमदाबाद से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे.

राजीव नगर में होगा पादुका पूजन

ज्योतिर्मठ के सीईओ चंद्रप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि 15 मार्च को रायपुर माना एयरपोर्ट से राजीव नगर स्थित आलोक सिंह के निवास पर आगमन होना है. जहां पर आलोक सिंह के परिवार द्वारा पादुकापूजन किया जाएगा. इसके बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा के लिए प्रस्थान करेंगे.





सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा बेमेतरा आगमन होने पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के द्वारा स्वागत पूजन कर भक्तों को दर्शन देंगे. अगले दिन 16 मार्च और 17 मार्च को नवनिर्मित सवा लाख शिवलिंग मंदिर का निरीक्षण कर कार्य में लगे सभी कर्मचारियों को मार्गदर्शन करेंगे- चंद्रप्रकाश उपाध्याय, सीईओ,ज्योतिर्मठ





18 मार्च को वाराणसी के लिए करेंगे प्रस्थान



चंद्रप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि 18 मार्च को सुबह 7 बजे सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा से प्रस्थान कर बेमेतरा के कृष्णा विहार स्थित कमलेश दत्त दूबे के निवास पर आगमन होगा. जिसके बाद दूबे परिवार द्वारा स्वागत अभिन्दन कर पादुकापूजन संपन्न किया जाएगा. उसके बाद बिलासपुर प्रस्थान कर शंकराचार्य के कृपा पात्र शिष्य हरीश शाह के ग्राम चिचिरदा स्थित कुंज कुटीर फार्म हाउस में आगमन होगा. बिलासपुर के सनातनियों, गौभक्तों और शाह परिवार स्वागत अभिनंदन करके पादुकापूजन करेंगे. बिलासपुर से दोपहर को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे.

कौन हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ?