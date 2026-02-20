ETV Bharat / state

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा; "मोहन भागवत बच्चे पैदा करने की सलाह देने से पहले खुद शादी करें"

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के तीन बच्चे पैदा करने के बयान पर उनको खुद शादी करने नसीहत दी है.

Photo Credit: ETV Bharat
वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 7:53 PM IST

Updated : February 20, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
वाराणसी: वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के तीन बच्चे पैदा करने वाले बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि मोहन भागवत को दूसरों को सलाह देने से पहले स्वयं विवाह कर लेना चाहिए.

शंकराचार्य का तर्क है कि जो व्यक्ति खुद गृहस्थ जीवन की बारीकियों को नहीं समझता, उसे इस विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है. वह खुद तो विवाह करेंगे नहीं और उनकी पूरी फौज कहती है कि हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, फिर भी दूसरों को नसीहत देते हैं.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Video Credit: ETV Bharat)

संवेदनशील बातों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जो व्यक्ति बच्चा पैदा करने वाली प्रक्रिया या जिम्मेदारी का हिस्सा ही नहीं है, उसे इन संवेदनशील बातों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. बच्चा पैदा करने मात्र से समाज की मूल शक्ति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है.

समाज की वास्तविक शक्ति उसकी संख्या में नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म के प्रति सजग रहने में निहित है. उनके अनुसार, इस तरह के बयान केवल राजनीतिक लाभ लेने और ध्रुवीकरण की कोशिश के तहत दिए जाते हैं.

बच्चों का सही पालन-पोषण जरूरी: आम लोग अपनी आर्थिक क्षमता और बच्चों के सही पालन-पोषण की सुविधा के अनुसार ही परिवार का विस्तार करते हैं. जो लोग खुद विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं, उन्हें ऐसे बयान देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए. शंकराचार्य ने संख्या बल की महत्ता को नकारते हुए कहा कि जीत के लिए केवल भीड़ की आवश्यकता नहीं होती. उन्होंने उदाहरण दिया कि जब एक शेर दहाड़ता है, तो पूरी भीड़ अपने आप भाग जाती है.

केवल संख्या बढ़ाना धर्म शास्त्रों की अवहेलना: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बिना संस्कारों के केवल संख्या बढ़ाना धर्म शास्त्रों की अवहेलना करने जैसा है. उन्होंने आशंका जताई कि यदि बच्चों को संस्कारित नहीं किया गया, तो भविष्य में कोई प्रभावी व्यक्ति उनका धर्म परिवर्तन करवा सकता है. उनके शब्दों में, "फसल हम उगाएं और काटे कोई और" जैसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए. बच्चे को इतना दृण संकल्पित बनाया जाना चाहिए कि वह हर परिस्थिति में अपने धर्म की पताका को ऊंचा रख सके.

माता-पिता को फैसला करने दें: अविमुक्तेश्वरानंद ने देवकी और वासुदेव का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके आठवें बच्चे के रूप में भगवान का अवतार हुआ था. ऐसी स्थिति में, किसी परिवार को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, यह पूरी तरह से माता-पिता के विवेक पर छोड़ देना चाहिए. किसी संगठन या व्यक्ति को परिवार की निजी सीमाओं में हस्तक्षेप करने वाले निर्देश नहीं देने चाहिए. धर्म की रक्षा संख्या से अधिक व्यक्ति के चरित्र और उसके अडिग विश्वास से सुनिश्चित होती है.

Last Updated : February 20, 2026 at 8:00 PM IST

