पोस्टर वार: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को बताया कांग्रेसाचार्य, रायबरेली के हिंदूवादी नेता पर FIR

शंकराचार्य कर रहे कांग्रेस की राजनीति जैसी लाइनों पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने होर्डिंग लगाने वाले युवक को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाला बताते हुए उसके खिलाफ बछरावां थाने मे तहरीर दी है. इसके बाद पुलिस ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री राहुल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

रायबरेली: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और सरकार के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी कड़ी में योगी सरकार के समर्थन और शंकराचार्य के विरोध में एक बड़ा बैनर लगाया गया है. पोस्टर में अविमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेसाचार्य बताते हुए ऐसे लोगों से सावधान रहने की नसीहत दी गई है. पोस्टर में अविमुक्तेश्वरानंद की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि शंकराचार्य का असली चेहरा धर्म के कालनेमि का है.

'सावधान! पहचानिए असली चेहरा,धर्म के कालनेमि का..ये शंकराचार्य नहीं, कांग्रेसाचार्य है. धर्म की गद्दी पर बैठकर राजनीति की स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है. जो राम का नहीं, जो काशी का नहीं, जो सनातन का नहीं वो शंकराचार्य कैसे? शंकराचार्य की पीठ का अपमान और कांग्रेस की राजनीति का सम्मान. योगी बाबाजी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान.'



कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि करीब 1 साल से हम देख रहे हैं कि अपने आप को विश्व हिंदू रक्षा परिषद का राष्ट्रीय महामंत्री बताने वाले राहुल सिंह सस्ती लोकप्रियता पाने के लिये फोबिया रोग से शिकार हो गए हैं. लगातार यह होर्डिंग बछरावां से लेकर रायबरेली तक लगाते हैं. 28 जनवरी को उन्हें जानकारी हुई की बछरावां में होर्डिंग लगी है. थाना बछरावां में राहुल सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है. प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. ऐसी होर्डिंग से समाज में द्वेष फैलता है.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जो सभी का सम्मान करती है. वह चाहती है कि सभी लोग प्रेम से रहें. राहुल गांधी को आपने देखा कि वह प्रेम बांट रहे हैं. उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत बांटने का काम कर रही है. थाना बछरावां इंचार्ज श्याम कुमार पाल ने बताया है कि विवादित पोस्ट को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई थी जिस पर मामले में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।

