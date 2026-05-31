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झांसी पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद; प्रदेश की योगी सरकार पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कहा कि केवल गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता.

झांसी पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद.
झांसी पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 8:30 AM IST

3 Min Read
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झांसी: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने बयानों से सियासी और धार्मिक गलियारों में हलचल मचा दी है. उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के दरबार, गौ संरक्षण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर भी बयान दिया है.

झांसी पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की जा रही है. वह गाय को राष्ट्र माता घोषित कराने के अभियान पर निकले हैं. इसी अभियान के तहत शनिवार को झांसी के कुंज बिहारी मंदिर में उन्होंने श्रद्धालुओं को शपथ दिलाई कि वह उसी राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे, जो अपने घोषणा-पत्र में गाय को राष्ट्र माता घोषित करने का वादा करेगा.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी गौ रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा लेकर शनिवार को झांसी पहुंचे. उन्होंने कहा कि जो लोग भविष्य बताने का दावा करते हैं, उन्हें देश और समाज के कल्याण के लिए उसका उपयोग करना चाहिए. गौ संरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर गायों की स्थिति चिंताजनक है.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद. (Video Credit: ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कहा कि केवल गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता. साधु का आचरण भी साधुओं जैसा होना चाहिए. शंकराचार्य ने कहा कि दरबार लगाकर भविष्य बताने वाले धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों को देश का भविष्य बताने का भी जिम्मा दे देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री स्वयं दावा करते हैं कि यदि रक्षा मंत्रालय उनसे संपर्क करे तो वह आने वाली आपदाओं की जानकारी दे सकते हैं. ऐसे में सरकार को देश और जनता के हित में उनसे संपर्क करना चाहिए.

उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' को सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों के गुस्से का प्रतीक बताया. शंकराचार्य स्वामी ने कहा कि गाय संरक्षण के नाम पर केवल बातें होती हैं. हकीकत से उनका कोई वास्ता नहीं होता है.

यह बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती हैं कि सरकार ने बजट में गायों के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया है. पशुपालन मंत्री आए तो कैमरे पर कहा कि हम 12 लाख गायों के लिए आश्रय स्थल बना रहे हैं. उनके लिए रात-दिन काम कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे राज्य में कोई गाय को खरोंच तक नहीं लगा सकता, लेकिन धरातल पर यह दावे धराशायी हो जाते हैं. गाय सड़कों पर घूमकर खाने के लिए मजबूर है. अगर कोई साधु होगा और उसके पास सत्ता आ गई है, तो उसे सबसे पहले गौ रक्षा करनी चाहिए.

इतने दिनों से इनकी सरकार है. मैं यह पूछना चाहता हूं कि गौहत्या अभी तक क्यों बंद नहीं हुई. क्यों उत्तर प्रदेश में गायें कम हो रही हैं. जो आश्रय स्थल बनाए हैं, उनकी हालत खराब क्यों है.

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