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झांसी पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद; प्रदेश की योगी सरकार पर साधा निशाना

झांसी पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

झांसी: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने बयानों से सियासी और धार्मिक गलियारों में हलचल मचा दी है. उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के दरबार, गौ संरक्षण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर भी बयान दिया है. झांसी पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की जा रही है. वह गाय को राष्ट्र माता घोषित कराने के अभियान पर निकले हैं. इसी अभियान के तहत शनिवार को झांसी के कुंज बिहारी मंदिर में उन्होंने श्रद्धालुओं को शपथ दिलाई कि वह उसी राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे, जो अपने घोषणा-पत्र में गाय को राष्ट्र माता घोषित करने का वादा करेगा. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी गौ रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा लेकर शनिवार को झांसी पहुंचे. उन्होंने कहा कि जो लोग भविष्य बताने का दावा करते हैं, उन्हें देश और समाज के कल्याण के लिए उसका उपयोग करना चाहिए. गौ संरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर गायों की स्थिति चिंताजनक है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद. (Video Credit: ETV Bharat) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कहा कि केवल गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता. साधु का आचरण भी साधुओं जैसा होना चाहिए. शंकराचार्य ने कहा कि दरबार लगाकर भविष्य बताने वाले धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों को देश का भविष्य बताने का भी जिम्मा दे देना चाहिए.