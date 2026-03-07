गो रक्षा के लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने की लखनऊ कूच, 11 मार्च से फूंकेंगे बिगुल
बनारस से रवाना होने से पहले संकट मोचन मंदिर समेत कई मंदिरों में किया दर्शन पूजन.
वाराणसी: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बनारस से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं. इससे पहले उन्होंने अपने आश्रम में पूजन-अर्चन किया. इसके बाद चिंतामणि गणेश, संकटमोचन समेत कई मंदिरों में दर्शन पूजन किया. इसके बाद वह एक बस से लखनऊ के लिए रवाना हो गए. उनके साथ कई संत और अनुयायी भी हैं.
इस अभियान का बिगुल फूंकेंगे: लखनऊ में 11 मार्च को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गो रक्षा अभियान का बिगुल फूंकेंगे. उन्होंने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ को भी एक संत होने बनाते इस अभियान से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं. वह इतनी बड़ी गौ रक्षक पीठ से जुड़े हैं इसलिए उनको भी इस अभियान में आना चाहिए. बहुत दिन से उनको आमंत्रित कर रहे हैं लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है. उन्होंने कहा कि जो नकली हिंदू हैं वह इस अभियान से दूर रहें.
बता दें कि 18 जनवरी को प्रयागराज में शंकराचार्य को स्नान के दौरान रोके जाने के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गो रक्षा के लिए 40 दिन का समय देकर मुख्यमंत्री से गो मांस पर होने वाले निर्यात को प्रतिबंधित करने, गायों की रक्षा के लिए उसे राज्य माता का दर्जा घोषित करने और गौ हत्या बंद करने की मांग की थी. ऐसा न होने पर 11 मार्च को लखनऊ में बड़ी धर्म संसद करने का ऐलान किया था. इसी ऐलान के चलते शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 11 मार्च की धर्म संसद के लिए काशी से रवाना हो गए हैं.
शंकराचार्य ने क्या कहा: शंकराचार्य का कहना था कि हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं. हम अपनी इस धर्म युद्ध यात्रा की शुरुआत काशी से इसीलिए कर रहे हैं, ताकि हमारी माता की रक्षा हो सके. उन्होंने कहा कि यह एक धर्म युद्ध है जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन असली हिंदू है कौन नकली. हम गायों की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं और जो हमारे साथ जुड़ेगा वह असली हिंदू माना जाएगा, जो नहीं जुड़ेगा वह कालनेमि और नकली हिंदू होगा. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही जटिल समय है लोग हमारे समर्थन में तो आ रहे हैं लेकिन डर कर पीछे हट जा रहे हैं. यह उनकी भी परीक्षा है जो चाहते तो हैं की गायों की रक्षा हो लेकिन किसी डर की वजह से वह नहीं बोल पा रहे हैं.
बड़ी संख्या में भक्त भी रवाना: शंकराचार्य के साथ बहुत बड़ी संख्या में भक्तों का हुजूम भी निकला है. लगभग 500 से ज्यादा लोग शंकराचार्य की यात्रा में उनके साथ हैं. यह यात्रा आज काशी से होते हुए जौनपुर पहुंचेगी जहां रात्रि विश्राम के बाद यह आगे बढ़ेगी. हर दिन अलग-अलग जिलों में कार्यक्रम होते हुए 10 मार्च को यह लखनऊ में प्रवेश करेगी और 11 मार्च को लखनऊ के काशीराम पार्क में बहुत बड़े धर्म संसद की तैयारी की गई है. जिसमें मंच से शंकराचार्य गाय की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ 40 दिनों की घोषणा के अनुरूप उन्हें असली नकली हिंदू या संत के रूप में है या नहीं यह घोषित करेंगे.
यात्रा पर एक नजर
- 7 मार्च को श्री विद्या मठ से प्रस्थान. काशी के प्रसिद्ध संकटमोचन मंदिर में संकटमोचन हनुमानाष्टक, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पाठ के साथ विघ्नों के नाश की प्रार्थना की.
- 7 मार्च को जौनपुर, सुल्तानपुर रायबरेली में(सभा)रात्रि विश्राम.
- 8 मार्च को रायबरेली से मोहनलालगंज,लालगंज, अचलगंज व उन्नाव में सभा व रात्रि विश्राम.
- 9 मार्च को उन्नाव,बांगरमऊ, बघौली, नैमिषारण्य में सभा व रात्रि विश्राम.
- 10 मार्च को नैमिषारण्य से सिधौली, इटौंजा में सभा, लखनऊ सीमा में प्रवेश एवं रात्रि विश्राम.
- 11 मार्च को कांशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल,पासी किला चौराहा में गो-ध्वज प्रतिष्ठा और धर्मयुद्ध शंखनाद.
