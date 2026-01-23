ETV Bharat / state

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ी, पालकी छोड़कर वैन में जाकर लेटे

पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत शुक्रवार को अचानक खराब हो गई. वह पालकी से उतरकर वैन में चले गए.

Photo Credit: ETV Bharat
अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत खराब हुई. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

January 23, 2026 at 3:51 PM IST

January 23, 2026 at 5:00 PM IST

प्रयागराज: माघ मेला 2026 में आज वसंत पंचमी का स्नान पर्व है. ढाई से तीन करोड़ श्रद्धालुओं के संगम स्थान का अनुमान है इस बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या के दिन से ही प्रशासन द्वारा पालकी से स्नान करने जाने पर रोग लगाए जाने के बाद से अपने ही शिविर के बाहर पालकी पर धरने पर बैठे हुए थे.

सबुह से वैन से बाहर नहीं आये: पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत शुक्रवार को अचानक बिगड़ गई. तेज बुखार और बदन दर्द के कारण वह सुबह पालकी से उतरे और अपनी वैनिटी वैन में चले गए. शिष्यों ने बताया कि सुबह से वह वैन से बाहर नहीं आए हैं. उन्हें तेज बुखार है.

मेला प्रशासन माफी मांगे और ससम्मान स्नान कराए: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन पालकी से संगम स्नान करने जा रहे थे. उनके साथ 200 करीब शिष्य भी थे. मेला प्रशासन ने भीड़ का हवाला देकर संगम स्नान पर रोक लगा दी थी. प्रशासन का कहना था कि पैदल जाकर के आप संगम स्नान करिए, लेकिन शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ संगम के नजदीक तक पालकी से जाना चाह रहे थे. इसी बात को लेकर के शंकराचार्य और मेला प्रशाशन के बीच 3 घंटे तक टकराव हुआ था.

Photo Credit: ETV Bharat
बुखार के कारण वैन से बाहर नहीं आए हैं (Photo Credit: ETV Bharat)

बैरिकेडिंग तोड़कर प्रतिबंधित रास्ते से प्रवेश किया: इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख दिखाते हुए एक एक शिष्यों को वहां से हटा दिया. शंकराचार्य का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने उनके शिष्यों को मारा पीटा उनके साथ अभद्रता की उनकी छोटी पड़कर खींची, जबकि मेला प्रशासन ने आरोप लगाया था कि शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने बैरिकेडिंग तोड़कर मौनी अमावस्या के दिन संगम नोज तक पालकी लेकर पहुंच कर मेले में अवस्था फैलाने की कोशिश की.

मौनी अमावस्या पर भगदड़ मच सकती थी: प्रशासन का कहना है कि इस कारण मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान भगदड़ मच सकती थी. 3 घंटे मान-मनौवल के बाद जब शंकराचार्य नहीं माने, तो पुलिस प्रशासन ने उनके शिष्यों को एक-एक करके वहां से जबरन खींचकर हटा दिया. खींचतान में कुछ संन्यासी जमीन पर गिर गए और बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया . शंकराचार्य के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी स्वामी योगीराज शैलेंद्र का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने बटुकों और साधु- संन्यासियों को घसीटकर उनकी छोटी खींच कर मारा पीटा.

पालकी पर धरना दे रहे थे अविमुक्तेश्वरानंद: पुलिस प्रशासन ने महाराज अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी खिंचवाकर उनके शिवर के बाहर लाकर छोड़ दी. तभी से अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 5 दिनों से उसी जगह पर शिविर के बाहर पालकी पर धरना दे रहे थे. पालकी से उतरकर वह स्नान ध्यान कर लेते थे. इसके बाद इस पालकी पर ही बैठे रहते थे. पालकी पर ही आराम भी करते थे.

Photo Credit: ETV Bharat
शुक्रवार सुबह से पालकी पर नहीं आये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद. (Photo Credit: ETV Bharat)

मेला प्रशासन और शंकराचार्य के बीच विवाद बढ़ा: माघ मेला प्रशासन और शंकराचार्य के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है. दो नोटिस मिलने के बाद और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद उनके शिविर के जमीन को ही रद्द करने की बात कही गई है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि क्यों ना उनकी जमीन का आवंटन ही रद्द कर दिया जाए? अविमुक्तेश्वरानंद ने ईटीवी भारत से कहा कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा.

अविमुक्तेश्वरानंद बोले- प्रशासन नोटिस-नोटिस खेल रहा है: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा प्रशासन नोटिस नोटिस खेल रहा है .अभी मेरा मौनी अमावस्या का स्नान अधूरा है, तो मैं वसंत पंचमी का स्नान कैसे कर सकता हूं? हालांकि दो नोटिस के बाद प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने भी इस मामले पर चुप्पी साध ली है. अखिलेश यादव के समर्थन करने के बाद स्वामी रामदेव ने भी गुरुवार को इस मामले पर बयान दिया था. संगम स्नान के बाद बाबा रामदेव ने कहा था कि जो अपने ही संतों अपने ही साधू संन्यासियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता हो, मैं उसे संत नहीं मानता.

मेले में अपना एजेंडा लेकर आना अच्छा नहीं: कुछ लोग माघ मेले में अपना अपना एजेंडा लेकर आते हैं. यह अच्छी बात नहीं है. इससे सनातन धर्म कमजोर होता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बिना कहा कि किसी परंपरा को बाधित करने का किसी भी साधु संन्यासी को हक नहीं है. ऐसे तमाम कालनेमी घूम रहे हैं, जिन्हें पहचानना जरूरी है. जोकि धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं.

डिप्टी सीएम ने स्नान करने की अपील की: इस मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी आजमगढ़ में बयान दिया था कि ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं. मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह स्नान कर इस विषय का पटाक्षेप करें. इन बयानों के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी योगीराज शैलेंद्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया था. शंकराचार्य के मीडिया ग्रुप में एक वीडियो जारी कर उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से सवाल किया था कि कालनेमि आखिर कौन है?

कालनेमि सीएम योगी के पास है: अगर मुख्यमंत्री अपने आसपास देखेंगे, तो उनके बहुत करीब ही कालनेमि दिखाई देंगे. उन्होंने सतुआ बाबा का नाम लिए बिना कहा कि सरकार आपकी है. अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो कालनेमी आपके आसपास ही मिलेगा. आपके आसपास ही कोई होगा जो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम-घूम कर लोगों को धोखा दे रहे हैं. करोड़ों की गाड़ियों में टहल रहे हैं, तो कालनेमि बिल्कुल आपके पास है.

यूपी में रोज हजारों गायें कट रही हैं: बहुत दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने बगल में ढूंढिए. हमेशा आपके साथ रह रहे हैं. जिस दिन आप कालनेमि को अपने से दूर कर देंगे उसी दिन आप वास्तव में गोरक्षपीठाधीश्वर कहलाएंगे. देश में और प्रदेश में गाय कट रही है आपका विधायक कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन हजारों गायें कट रही हैं. आप उसपर तो रोक नहीं लगा पा रहे हैं.

अविमुक्तेश्वरानंद पर रासुका लगे: वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं माना जा सकता. उनके पास इस पद के लिए वैध दस्तावेज नहीं हैं. उनका अभिषेक नियमों के विरुद्ध है. अविमुक्तेश्वरानंद पर माघ मेले के दौरान प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन करने और अराजकता फैलाने का आरोप है. संगम पर अव्यवस्था पैदा करने के लिए उन पर NSA (रासुका) लगाया जाना चाहिए.

राजनीतिक साजिश कर रहे अविमुक्तेश्वरानंद: स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद विपक्षी दलों (कांग्रेस और सपा) के साथ मिलकर योगी सरकार और कानून-व्यवस्था को कमजोर दिखाने के लिए राजनीतिक साजिश कर रहे हैं. अविमुक्तेश्वरानंद अक्सर अपने बचाव के लिए 'बटुकों' को आगे कर देते हैं और खुद को "पिटवाने" की स्थिति पैदा करते हैं. वह संतों की गरिमा के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं.

January 23, 2026 at 5:00 PM IST

SHANKARACHARYA AVIMUKTESHWARANAND
LEFT PALANQUIN WENT INTO VAN
MAGH MELA 2026
AVIMUKTESHWARANANDA HEALTH ISSUE

संपादक की पसंद

