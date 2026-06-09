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फर्जी बताने पर भड़के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद; कहा- बीजेपी वाले फर्जी हिंदू हैं

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद. ( Photo Credit: ETV Bharat )