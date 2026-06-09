फर्जी बताने पर भड़के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद; कहा- बीजेपी वाले फर्जी हिंदू हैं

फर्जी बताने पर भड़के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद; कहा- बीजेपी वाले फर्जी हिंदू हैं
गौरक्षा को लेकर यात्रा निकाल रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सोमवार को फिरोजाबाद पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 7:00 AM IST
फिरोजाबाद/आगरा: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गौरक्षा यात्रा फिरोजाबाद पहुंची. यहां उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के लोग हमें फर्जी शंकराचार्य बताते हैं, तो उन्हें सिद्ध करना चाहिए. हम दावे के साथ कहते हैं बीजेपी के लोग फर्जी हिंदू हैं. वहीं, आगरा पहुंचने पर भी शंकराचार्च ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है.
ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि उनका न तो किसी राजनीतिक दल से विरोध है और न समर्थन है. जो राजनीति दल गौरक्षा की बात करेगा हमारा समर्थन उसी दल को रहेगा. सत्ता परिवर्तन हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण परिवर्तन होना चाहिए. अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौमाता को राज्य माता का दर्जा देने की घोषणा करें और विधानसभा में प्रस्ताव पास कराएं तो हम आज ही अपनी इस यात्रा को खत्म करने के लिए तैयार है.
गौरक्षा को लेकर यात्रा निकाल रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सोमवार को फिरोजाबाद पहुंचे. उन्होंने टूंडला और फिरोजाबाद विधानसभा क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर हिंदू धर्मालंबियों को संबोधित किया. इस दौरान सनातन और गौरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार उनके निशाने पर रही. शंकराचार्य ने बीजेपी के नेताओं को नकली हिंदू बताया.
शंकराचार्य ने प्रदेश सरकार के एक मंत्री को भी आड़े हाथ लिया. शंकराचार्य को फर्जी बताने वाले मंत्री के बयान पर उन्होंने कहा कि अगर हम फर्जी है तो वह साबित करें. वैसे वह हमें फर्जी बताने वाले कौन होते है. हम तो सरकार के नोटिस का जबाब भी दे चुके है. अगर हमारा जबाब सही न होता तो क्या वह चुप बैठते. उन्होंने कहा कि एक धर्माचार्य होने के नाते हमें यह अधिकार है कि हम बताएं, कौन फर्जी है और कौन असली. उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले फर्जी हिंदू है.
यह लोग गौमाता की रक्षा का संकल्प लेकर आए थे लेकिन इन्हीं की सरकार में ज्यादा गौहत्या हो रहीं है. उन्होंने कहा कि वह 200 विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके है और सनातनी लोगों को जागरूक कर रहे है. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में गौशालाओं की हालत खराव है. उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने 14 वर्ष से अधिक आयु की गायों की कुर्बानी को मंजूरी दी थी. उन्होंने कहा कि बीजेपी से तो अच्छा मुस्लिम समाज है जो गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की आवाज उठा रहा है.
आगरा पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद: ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सोमवार को सिकंदरा स्थित नीरव निकुंज में आयोजित गौ रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा के संवाद कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखे सवाल उठाए. कहा कि गाय पशु नहीं, बल्कि माता है. जो गाय को केवल पशु मानता है, वह सनातन परंपरा की भावना को नहीं समझता.
गौ पूजन के साथ शुरु हुए कार्यक्रम में शंकराचार्य पर पुष्पवर्षा करके स्वागत किया. शहर में कई जगह पर आयोजित कार्यक्रम में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जनता से संवाद किया. इसके साथ ही अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावा चोरी विवाद पर कहा कि जब चोर को रक्षक बनाया तो ऐसा ही होगा.राम मंदिर की व्यवस्था करना किसी संगठन का काम नहीं है. बल्कि, यह धर्माचार्यों का काम था.
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ने सोमवार को आवास विकास सेंट्रल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जनता से संवाद किया. कहा कि यह यात्रा गो-संरक्षण और जनजागरण के उद्देश्य से निकाली जा रही है.
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