अफ़वाह, सस्पेंस और 'ख़ास' तस्वीर: प्रयागराज में शंकराचार्य की गिरफ़्तारी पर छिड़ा घमासान

ज्वॉइंट CP अजय पाल शर्मा और अजय ब्रह्मचारी के सेलेब्रेशन पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कही गठजोड़ की बात. ( ETV Bharat )

वाराणसी: प्रयागराज में दर्ज हुए मुकदमे में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी कब होगी इसे लेकर संशय बना हुआ है. कल पूरे दिन चली हलचल के बीच शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं हुई और देर रात तक इस पर लोगों की निगाह बनी रहीं. आज भी इस मामले में अब तक गिरफ्तारी की अफवाह चल रही है. लेकिन पुलिस टीम कहां है यह नहीं पता.

ऐसे में शंकराचार्य ने आज एक तस्वीर जारी कर प्रयागराज के जॉइंट कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शंकराचार्य का कहना है कि उनको लोगों ने एक तस्वीर भेजी है, जिसमें आरोप लगाने वाले अजय ब्रह्मचारी और प्रयागराज के जॉइंट कमिश्नर पुलिस अजय पाल शर्मा की नजदीकियां साफ दिखाई दे रही हैं. दोनों एक साथ केक काट रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं.

शंकराचार्य का कहना है कि इन लोगों के बीच तो पुराने रिश्ते हैं और इन्हीं रिश्तों की वजह से मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है. उनका कहना है अपराध और पुलिस के बीच का गठजोड़ ही इस झूठे मुकदमे की वजह है.

शंकराचार्य का कहना है कि मीठी गिरफ्तारी को लेकर अफवाह उड़ाई जा रही है. उन्होंने कहा कि हमारे अधिवक्ता लगातार हमारे संपर्क में बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि जो भी इस प्रकरण को देख रहा है, फलाहारी बाबा हो या कोई अन्य उनके जैसे सभी संत कुछ लोग चाहते हैं कि इसका सच्चाई का पता चलना चाहिए, क्योंकि लोगों ने इस मामले में अति मचा दी है. कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ. यह सब साफ होना जरूरी हो गया है. सभी की तरफ से यह मांग है और जनता भी चाह रही है कि इस पर फैसला जल्द होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि हमको लोगों ने एक तस्वीर भेजी है. उनका कहना है कि जो जांच हो रही है, उसके बारे में अब बोलिए. उन्होंने कहा आप यह फोटो देख लीजिए. यह वही हैं, जिन्होंने शिकायत की है. उनके साथ वह व्यक्ति हैं. जिनके अंतर्गत यहां जांच चल रही है. यह पुलिस के अधिकारी हैं. इनका नाम अजय पाल शर्मा है. दोनों मिलकर उत्सव मना रहे हैं केक काट रहे हैं. जब इनका पहले से ही गठजोड़ बना हुआ है, मिलकर हर चीज का सेलिब्रेशन करते हैं, तो जनता हमको फोटो भेजकर यही तो कहना चाह रही है कि यह क्या जांच करेंगे? इन लोगों के बीच को पहले से ही जोड़ी बनी हुई है.

उन्होंने कहा कि 18 तारीख के पहले ऐसी कोई बात नहीं थी. हमें स्नान करने से प्रयागराज में रोका गया, उसके बाद हमारे ऊपर प्रहार किया गया और उस दिन शाम को ही यह सब हुआ. यह मुझे दोपहर में ही मिले थे और अजय पाल शर्मा शाम से ही एक्टिव हो गए. जिन्होंने शाम को मुकदमा दर्ज कर दिया. इसके बाद दो दिन बाद यह गंभीर आरोप लगाया गया.

शंकराचार्य ने कहा कि मुझ पर और मुकदमा दर्ज हो गया. इसका मतलब यह है कि जो घटना दोपहर में घटी उसके बाद इन्होंने इससे संपर्क किया होगा और कहा होगा कि कुछ ऐसा करो जो बड़ा हो जाए. उसके पहले हत्या के प्रयास का मुकदमा इन्होंने दर्ज किया, क्योंकि यह चल नहीं सकता था, क्योंकि वहां सीसी कैमरे मौजूद थे. ऐसे में वो प्रमाण नहीं उपलब्ध करवा सकते थे. इसलिए उन्होंने दो दिन रुककर पॉक्सो का मामला दर्ज करवाया और झूठा मामला बना दिया.