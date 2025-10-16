ETV Bharat / state

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद छत्तीसगढ़ में मनाएंगे दीपावली, राज्य शासन ने दिया विशेष अतिथि का दर्जा

रायपुर : दीपावली पर्व छत्तीसगढ़वासियों के लिए विशेष अवसर लेकर आ रहा है. जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज इस बार दीपावली का पर्व छत्तीसगढ़ में मनाने के लिए 17 अक्टूबर को आ रहे हैं. राज्य सरकार ने उनके आगमन पर उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दिया है. शंकराचार्य नियमित विमान से मुंबई से रायपुर पहुंचेंगे. जहां दंडी स्वामी इन्दुभवानंद और दंडी स्वामी ज्योतिर्मयानंद महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों श्रद्धालु विमानतल पर उनका स्वागत एवं आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. इसके बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेंगे.

धनतेरस पर विशेष पूजन : चिचिरदा के कुंजकुटीर में शंकराचार्य जी के ठहरने की व्यवस्था की गई है. हरीश शाह के कुंजकुटीर फार्महाउस (चिचिरदा, चकरभाटा) में सारा प्रबंध होगा. शाह परिवार शंकराचार्य जी का भव्य स्वागत और पादुकापूजन करेगा. धनतेरस के दिन यहीं विशेष पूजन आयोजित होगा, जो पूरे दिन श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहेगा.

नरक चतुर्दशी पर सलधा में पूजन कार्यक्रम : अगले दिन शंकराचार्य दोपहर में चिचिरदा से बेमेतरा के सलधा के लिए रवाना होंगे. मार्ग में सिमगा में भक्त उनका स्वागत करेंगे. सलधा पहुंचने पर नरक चतुर्दशी के अवसर पर विशेष पूजन संपन्न होगा. जिसमें क्षेत्रभर से भक्तों के आने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ पधारेंगे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दीपावली के दिन कवर्धा पहुंचेंगे शंकराचार्य : दीपावली के दिन शंकराचार्य कवर्धा पहुंचेंगे. ज्योतिर्मठ के सीईओ चंद्रप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि कवर्धा में प्रवेश के दौरान नीलकंठ चंद्रवंशी के नेतृत्व में सैकड़ों भक्तों की बाइक रैली उनके स्वागत में निकलेगी. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का लोहारा रोड स्थित अशोक वाटिका में दर्शन एवं पादुकापूजन होगा.इसके बाद धर्मध्वज चौक पर विशाल धर्मध्वज पूजन संपन्न होगा.