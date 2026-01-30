शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी से मांगा हिंदू होने का प्रमाण, 40 दिन का दिया अल्टीमेटम
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में बोले, भगवा पहनकर लोगों को बना रहे मूर्ख, गो हत्या रोकने और राज्य माता घोषित करने की मांग
वाराणसी: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच चल रहा तनाव और विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है. इसकी वजह से शंकराचार्य प्रयागराज छोड़कर काशी आ गए हैं. काशी में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए प्रयागराज में अगला स्नान न करने की भी घोषणा की है. शंकराचार्य ने कहा 'जो लोग मेरे साथ स्नान करना चाहते हैं, वह काशी आ सकते हैं. 1 तारीख माघ पूर्णिमा के दिन काशी में गौ माता की जयकारों से गंगा स्नान करके अपने संकल्प को पूर्ण करेंगे. इसके साथ ही शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर खुलकर जमकर हमला बोला. कहा, मुख्यमंत्री को 40 दिन का वक्त दे रहे हैं. इस दौरान अपने हिंदू होने का प्रमाण दें. यह अवधि 10 मार्च को पूरी होगा. 11 मार्च को हम यह घोषित करेंगे कि मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है या फिर नकली हिंदू, जो भगवा पहनकर कालनेमि की शक्ल में लोगों को मूर्ख बना रहे हैं.'
मेरे सहयोगी गो भक्तों पर अत्याचार कर रही सरकार
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, 'अभी तक देश में एक भेद बताया जाता था. देश की राजनीतिक पार्टियों में अंतर है. व्हाट्सएप में यह जानकारी दी जाती थी कि 1966 में जो सरकार थी, वह गौ हत्या बंद नहीं करना चाहती थी. इसलिए गौ भक्तों के ऊपर उन्होंने गोली चलवाई और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और उनके संत योगियो को परेशान किया गया. लेकिन अब जब हमने इस गौ माता की हत्या बंदी की आवाज को उठाई तो हमारे सहयोग में खड़े गौ भक्तों को सरकार परेशान कर रही है. सरकार तरह-तरह के अत्याचार कर रही है. उस समय की सरकार और इस वक्त की सरकार में कोई अंतर नहीं है. इसलिए हमें गौ माता की हत्या बंद करने के क्रम में आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ता पूर्वक अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ रहे हैं.'
बिना विचलित हुए चलाते रहेंगे आंदोलन
शंकराचार्य ने आगे कहा,' योगी आदित्यनाथ और उनके सहयोगी रामभद्राचार्य आदि इस समय घेरा बनाकर गौ हत्या की बंदी करने की मांग करने वालों पर तरह-तरह का आक्रमण कर रहे हैं. यह योजना बना रहे हैं और भविष्य में और भी कर सकते हैं. हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन सबसे विचलित हुए बिना गौ माता की रक्षा की जो आवाज उठाते रहेंगे. इसको परिणाम तक ले जाने के लिए प्रतिष्ठा आंदोलन चलाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे. इनके (सरकार) द्वारा किए जा रहे जो भी अत्याचार होंगे, उनको सहेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और वह स्थिति उत्पन्न करेंगे जो देश का जनमानस लंबे वक्त से चाह रही है. गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए'.
24 घंटे में शंकराचार्य का दिया प्रमाण पत्र
अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, 'हमसे प्रमाण मांगा गया, क्या आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, 24 घंटे में बताइए. जो व्यक्ति कपड़ा लेकर नहाने गया है, वह 24 घंटे में कैसे बता सकता है कागज के साथ है. हमें 24 घंटे के अंदर बताने को बोला गया और फिर कहा गया क्यों न आपको आजीवन मेले में प्रवेश के प्रतिबंधित किया जाए. जिन शंकराचार्य ने माघ मेला और कुंभ मेला प्राणों की बाजी लगाकर लोगों के लिए उपलब्ध करवाया, एक-एक व्यक्ति का संग्रह करके वहां जाकर लोगों को आकर्षित किया. आज जब लाख करोड़ लोग वहां उनके प्रयासों से पहुंच रहे हैं तो हमारे ही सहयोग से बनी सरकार ऐसा कदम उठा रही है, लेकिन हमने उसका बुरा नहीं माना. हमने 24 घंटे के अंदर उनको शंकराचार्य होने का प्रमाण उपलब्ध करवा दिया, लेकिन अब तक उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी ना ही उसे काटा है. 15 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है. अब तक उसको उन्होंने काटा नहीं है. इसका मतलब यही है वह प्रमाण हमारे सच्चे थे और उनको स्वीकृत करना पड़ा'.
अब आपको हिंदू होने का देना होगा प्रमाण
अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, 'हम कहना चाहते हैं कि हम धर्म सत्ता के लोग आप जितनी भी बार हमारी परीक्षा करना चाहते हैं कर लीजिए, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे. जितना प्रमाण मागेंगे हम देंगे, लेकिन प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया है. अब आपको (सीएम योगी) प्रमाण देना होगा कि आप क्या है, आपको यह प्रमाण देना होगा कि आप हिंदू हैं कि नहीं? अगर कोई हिंदू होगा तो हिंदू राजा होते हुए गौ हत्या नहीं होगी. आप इस समय शासन सत्ता में बैठे हैं, बहुत लंबा समय हो चुका है, आपके शासन सत्ता में गौ माता की हत्या भी हो रही है और बढ़ भी रही है. इसलिए आप पर सवाल है कि आप बताएं कि आप कैसे हिंदू हैं?'
सिर्फ भगवा और भाषण से नहीं होता
शंकराचार्य ने कहा, 'इतिहास में चोल राजा के शासन को हत्या पर लिए गए निर्णय के लिए जाना जाता है. चोल राजा के बेटे के रथ के नीचे दबकर एक बछड़ा मर गया था, लेकिन उस वक्त उस राजा ने अपने बेटे को मृत्यु दंड दिया था. यह हिंदुत्व होता है, लेकिन इस समय तो गौ माता की हत्या निरंतर हो रही है और अपने आप को लोग हिंदू कह रहे हैं. हिंदुत्व सिर्फ भगवा और भाषण से नहीं होता वह आपकी कसौटी पर दिखाई देता है. आपके आचरण पर दिखाई देता है. गौ सेवा पर दिखाई देता है. धर्म रक्षा पर दिखाई देता है. हिंदुत्व की पहली सीढ़ी ही गौ रक्षा है हर हिंदू का गोत्र भी महत्वपूर्ण है. जिसका मतलब ही गाय होता है. गौ रक्षक होना ही हिंदू होने की पहली शर्त है. आप उसका ही पालन नहीं कर रहे हैं.'
40 दिन में हिंदू होने का दे प्रमाण
शंकराचार्य ने कहा, 'आपसे हम आपके हिंदू होने का प्रमाण मांगते हैं. हम चाहते हैं कि 40 दिनों के अंदर यह प्रमाण दें. 40 दिनों के अंदर आप गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए. अगर आप प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो आप हिंदू असली नहीं नकली होंगे. आप कालनेमि है, पाखंडी ढोंगी है और दिखावे के लिए आप सिर्फ भगवा वस्त्र पहन रहे हैं. आप दिखावे के लिए ही अपने आप को हिंदू कह रहे हैं. राष्ट्र माता का दर्जा गौ माता को मिले, इसको लेकर हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से चल रही है. लेकिन यूपी सरकार काम कर रही है और हमारी आवाज को बंद करवाने के लिए पुलिस लाठियां चला रही हैं. हमारे ऊपर और फिर भी आप पुलिस को एक शब्द भी नहीं बोलते हैं इससे यह स्पष्ट है कि पुलिस को आपके निर्देश मिले थे और आप शाबाशी भी दे रहे हैं.'
40 दिन में गौ माता को राज्य माता घोषित करें
शंकराचार्य ने कहा, 'योगी आदित्यनाथ से मेरी मांग है कि आप 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित कीजिए. आप राज्य के मुखिया हैं. जब महाराष्ट्र गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है तो यूपी गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करना होगा. जिस जगह पर आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज नेपाल में गए, वहां पर गौ माता को राष्ट्र माता कहा जाता है. आप हिंदू कहलाना चाहते हैं लेकिन नेपाल का इतिहास देख लीजिए. वह विदेश है, लेकिन गौ माता वहां सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करती है. गौ माता को मारने वाले को वहां मृत्यु दंड दिया जाता है. वहां से सीखना होगा. आपको महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे से सीखिए और गौ माता को राज्य माता घोषित कीजिए, जब देश में होगा, तब देखा जाएगा, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश राज्य से जिसके मुखिया आप हैं.'
यूपी से 40 फीसदी गाय का मांस हो रहा निर्यात
शंकराचार्य ने कहा, 'भारत से जितना भी गाय मांस का निर्यात हो रहा है, उसका 40% से ज्यादा यानी आधा सिर्फ उत्तर प्रदेश से निर्यात हो रहा है. सरकारी आंकड़े के अनुसार देशभर में लगभग 13 मेट्रिक टन गौ मांस का निर्यात होता है. इसका 40% उत्तर प्रदेश से जाता है, जिसके लिए लगभग सवा करोड़ गाय काटी जाती हैं. 45 लाख गाय अगर हम प्रतिदिन के हिसाब से काटते हैं तो भी लगभग 15000 गाय प्रतिदिन होता है. यह तो लिखित आंकड़ा है, लेकिन अनौपचारिक आंकड़ा तो इससे भी बड़ा है. एक लाख से ज्यादा गाय प्रतिदिन काटी जा रही है और जब पूरे देश के पशुओं की गणना होती है, जिसमें आपने गाय माता को भी रखा है. उसमें पूरे देश में गायों की संख्या ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या ज्यादा है और कितनी ज्यादा है 75% आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ों में गायों से ज्यादा भैंस है. जबकि पूरे देश में गाय ज्यादा है. इसका मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश में गायों की निरंतर हानि हो रही है. इसलिए यहां भैंसों की संख्या बढ़ रही है और गाय कम है और आप बताते हैं कि हम यहां भैंस के मांस का कारोबार कर रहे हैं, जबकि यहां गाय कम हो रही है, जो बताता है कि यहां गायों के मांस का कारोबार ज्यादा हो रहा है.'
सनातनी हिंदुओं पर डंडा बरसाना बंद कीजिए
शंकराचार्य ने कहा कि 'जो भी मांस है उसका टेस्ट होना चाहिए. भैंस के मांस के नाम पर गाय के मांस का जो व्यापार चल रहा है. मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर उसे बंद करना होगा. उस पर रोक लगानी होगी नहीं तो हम समझ जाएंगे की भैंस के मांस के नाम पर गौ मांस का निर्यात आपकी मौन स्वीकृत है. 40 दिन के अंदर गाय को राज्य माता का दर्जा दीजिए. वह हमारा पशुधन है, आखिर हम उसे विदेश में क्यों भेजेंगे. यह कहां तक सही है. इसलिए तत्काल जिस पर रोक लगानी होगी और 40 दिन बीत गए आज से तो 10 मार्च को 40 दिन पूरे हो जाएंगे. हम 11 मार्च को दिल्ली जाने वाले थे, कंप्यूटर बाबा ने वहां संतो को आमंत्रित किया है. अब हम दिल्ली ना जाकर 10, 11 मार्च को लखनऊ में संत, महंत और आचार्य इकट्ठा होंगे और वहां पर तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाएगा. इसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू नकली हिंदू घोषित करेंगे. अब आपके ऊपर है, लेकिन गेरुआ वस्त्र पहनकर अपने आप को हिंदू कहना और सनातनी हिंदुओं पर डंडा बरसाना बंद कीजिए. राम, कृष्ण के प्रदेश में गौ माता अगर इस तरह से मारी जाएगी तो यह सही नहीं है.
राजनीति की लालच में महापाप कर रहेः शंकराचार्य ने कहा, 'आप (सीएम योी) कुर्सी के लाभ में सब जानते हुए भी राजनीति की लालच में आप महापाप कर रहे हैं. इसलिए हमारी मांग है कि आप 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित कीजिए और जो गाय मांस का निर्यात हो रहा है उसको तत्काल रोकिए नहीं तो आपको 11 मार्च को आपके लखनऊ में समस्त महात्माओं के द्वारा क्षदम हिंदू, नकली हिंदू घोषित किया जाएगा, जो भी शासन होता उसके साथ हम ऐसा ही व्यवहार करते क्योंकि आप सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि आप अपने आप को गुरु गोरखनाथ जो गोरखनाथ पीठ गौ रक्षा के लिए जानी जाती है उसे पवित्र गद्दी के वारिस के रूप में महंत के रूप में बताते हैं. इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी है आप 40 दिन के अंदर अपने आप को हिंदू सिद्ध कीजिए नहीं तो नकली हिंदू घोषित होने के लिए तैयार रहिए.'
अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश होगा
शंकराचार्य ने कहा, '1 तारीख को पूर्णिमा का स्नान काशी में ही करेंगे. अब मैं संगम जा रहा हूं कि नहीं है पीछे छूट गया. अगले साल जब आएगा माघ आएगा तो देखा जाएगा. अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश होगा. जितने भी हिंदू में उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है और छल करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि अपने आप को साधु योगी संत कहने वाला भगवाधारी कहने वाला व्यक्ति और उसके पार्टी के द्वारा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मेरे साथ प्रयागराज में जो हुआ माफी की बात मैं जब प्रयाग छोड़ आया हूं, उसी समय हमने कह दिया था. उन्होंने कहा कि माफी मांगने का तरीका होता है, माफी माफी होती है क्षमा याचना होती है. वह मुझे लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए हम आप पर पुष्प वर्षा कर देंगे, हम अगले साल के लिए एसओपी बनाएंगे चारों शंकराचार्य के लिए एसपीज बनाएंगे, लेकिन हमने उनसब कहा जिन सन्यासियों और जिन बटुकों के ऊपर जिन ब्रह्मचारियों के ऊपर जिन माताओं के ऊपर जिन लोगों के ऊपर आपने लाठी बरसाई है. एक ही शर्त है कि हमसे माफी मांग लीजिये. उन लोगों से माफी मांगनी होगी अगर वह क्षमा कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन वह लोग आगे आए नहीं. इसलिए हमने उसे स्वीकार नहीं किया. हमारा प्रमाण उन्होंने मांग लिया लेकिन आप उनको प्रमाण देने की जरूरत है.
