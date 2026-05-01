शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद शनिवार को पहुंचेंगे गोरखपुर, 3 मई को निकलेगी गविष्टि यात्रा, प्रशासन ने नहीं दी मंजूरी
शंकराचार्य वाराणसी से गोरखपुर के लिए निकल गए हैं. यात्रा पूरे प्रदेश में 81 दिन में 403 विधानसभा में जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 10:46 PM IST|
Updated : May 1, 2026 at 11:11 PM IST
गोरखपुर : ज्योतिषपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की "गविष्टि यात्रा" 3 मई को गोरखपुर से शुरू होगी. शुक्रवार को शंकराचार्य काशी से गोरखपुर के लिए रवाना हुए. शंकराचार्य 2 मई को लगभग 2:00 बजे तक गोरखपुर पहुंच जाएंगे. बता दें, गविष्टि यात्रा के लिए गोरखपुर प्रशासन ने अभी मंजूरी नहीं दी है.
शंकराचार्य के दीक्षित शिष्य एडवोकेट मनीष कुमार पांडेय बताया, शंकराचार्य की यह यात्रा गौ माता के सम्मान और प्राणों की रक्षार्थ हो रही है. जो पहले करपात्री जी महाराज भी चला चुके हैं. इस यात्रा और आयोजन के लिए सुरक्षा को लेकर इसकी जानकारी जिलाधिकारी, एडीएम सिटी को देकर अनुमति की मांग की गई है. यात्रा शुरू होने में मात्र 30 घंटे बचे हैं, लेकिन कोई अनुमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है.
उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को जान से मारने की फोन पर धमकी मिली है और वाराणसी में इसको लेकर मुकदमा भी दर्ज है. इसलिए उनके आगमन की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराई गई है. शंकराचार्य उनके गुरु हैं और गुरु का स्वागत शिष्य के घर में हो इसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है. फिर भी प्रशासन को जानकारी दी गई है.
मनीष कुमार पांडेय बताया, 3 मई को गोरखपुर से शुरू होने वाली है यात्रा पूरे प्रदेश में 81 दिन में 403 विधानसभा में जाएगी. शंकराचार्य लोगों को गौ माता की रक्षा और गौ माता को राजमाता का दर्जा दिलाने के लिए जागरूक करेंगे. महाराष्ट्र की सरकार को छोड़ कोई अन्य सरकार गौ माता को राजमाता घोषित करने की सुनवाई नहीं कर रही, जबकि यह बहुत छोटा सा कार्य है.
इस गविष्टि यात्रा का प्रत्येक सनातनियों के अस्तित्व व स्वाभिमान के साथ जुड़ाव है. यह यात्रा सहारा स्टेट से निकलकर सहजनवा, खजनी, बांसगांव, चिल्लुपार विधानसभा से होते हुए चौरी चौरा विधानसभा में पहुंचेगी. जहां शंकराचार्य और टीम के लोगों का रात्रि विश्राम होगा. अगले दिन 4 मई की सुबह फिर यह यात्रा गोरखपुर की सीमा को छोड़ते हुए हाटा, रामकोला, खड्डा, पडरौना, तमकुहीराज, फाजिलनगर पहुंचेगी.
मनीष पांडेय ने बताया, शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य, पांचों वैष्णवचार्य, 13 अखाड़ों की मांग है कि गौ माता को पशु श्रेणी से निकाल करके उनको राजमाता का दर्जा दिया जाए. पूरी दुनिया में हम गौ मांस निर्यातक के रूप में दूसरे स्थान पर आ गए हैं. अगर गौ- माता की रक्षा नहीं होगी, तो हम लोग मतदान के जरिए इस बात का जवाब देंगे. गौ माता रहेंगी तभी आप हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहेंगे चाहे कोई भी पार्टी हो.
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