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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद शनिवार को पहुंचेंगे गोरखपुर, 3 मई को निकलेगी गविष्टि यात्रा, प्रशासन ने नहीं दी मंजूरी

शंकराचार्य गोरखपुर से निकालेंगे गविष्टि यात्रा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : ज्योतिषपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की "गविष्टि यात्रा" 3 मई को गोरखपुर से शुरू होगी. शुक्रवार को शंकराचार्य काशी से गोरखपुर के लिए रवाना हुए. शंकराचार्य 2 मई को लगभग 2:00 बजे तक गोरखपुर पहुंच जाएंगे. बता दें, गविष्टि यात्रा के लिए गोरखपुर प्रशासन ने अभी मंजूरी नहीं दी है. शंकराचार्य के दीक्षित शिष्य एडवोकेट मनीष कुमार पांडेय बताया, शंकराचार्य की यह यात्रा गौ माता के सम्मान और प्राणों की रक्षार्थ हो रही है. जो पहले करपात्री जी महाराज भी चला चुके हैं. इस यात्रा और आयोजन के लिए सुरक्षा को लेकर इसकी जानकारी जिलाधिकारी, एडीएम सिटी को देकर अनुमति की मांग की गई है. यात्रा शुरू होने में मात्र 30 घंटे बचे हैं, लेकिन कोई अनुमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है. प्रशासन ने यात्रा के लिए नहीं दी मंजूरी. (Video Credit; ETV Bharat) उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को जान से मारने की फोन पर धमकी मिली है और वाराणसी में इसको लेकर मुकदमा भी दर्ज है. इसलिए उनके आगमन की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराई गई है. शंकराचार्य उनके गुरु हैं और गुरु का स्वागत शिष्य के घर में हो इसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है. फिर भी प्रशासन को जानकारी दी गई है.