ETV Bharat / state

माघ मेला प्रशासन की चेतावनी पर शंकराचार्य का पलटवार, कहा- नोटिस वापस लो, नहीं तो मानहानि का करेंगे केस

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच नहीं थम रहा विवाद. ( ETV Bharat )