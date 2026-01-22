ETV Bharat / state

माघ मेला प्रशासन की चेतावनी पर शंकराचार्य का पलटवार, कहा- नोटिस वापस लो, नहीं तो मानहानि का करेंगे केस

प्रशासन ने कहा है कि नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर शंकराचार्य की संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं रद्द की जा सकती हैं.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच नहीं थम रहा विवाद. (ETV Bharat)
Published : January 22, 2026 at 1:58 PM IST

प्रयागराज: ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच चिंगारी भड़क गई है. प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 48 घंटे के भीतर दूसरा नोटिस जारी कर दिया है.

नोटिस में सवाल उठाया गया है कि मेले में खुद को शंकराचार्य बताते हुए बोर्ड क्यों लगाए गए. नोटिस में कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शंकराचार्य की संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं रद्द की जा सकती हैं.

नोटिस में अविमुक्तेश्वरानंद से मौनी अमावस्या के दिन हुई घटनाओं को लेकर जवाब-तलब किया गया है. अब इसको लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि नोटिस वापस लो, नहीं तो मानहानि का केस करेंगे.

बता दें कि प्रयागराज माघ मेला विकास प्राधिकरण ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के पद को लेकर सवाल खड़े किए थे. इसको लेकर आधी रात को नोटिस दिया था. इसमें प्रशासन ने पूछा था कि शंकराचार्य कैसे लिखा? जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. इसको लेकर 24 घंटे में जवाब मांगा था.

इसके साथ ही दूसरे नोटिस में आरोप लगाया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन इमरजेंसी के लिए आरक्षित पांटून पुल पर लगे बैरियर को तोड़कर बिना अनुमति पालकी के साथ संगम जाने की कोशिश की गई. इससे भगदड़ का खतरा पैदा हुआ और मेला क्षेत्र की सुरक्षा–व्यवस्था प्रभावित हुई. नोटिस में यह भी पूछा गया है कि क्यों न अविमुक्तेश्वरानंद को स्थायी रूप से माघ मेले से प्रतिबंधित कर दिया जाए? और जमीन का आवंटन रद्द कर दिया जाए.

नोटिस बैक डेट में चस्पा करने का आरोप

अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगी राज ने कहा कि नोटिस पंडाल के पीछे गुपचुप तरीके से चस्पा की गई. प्रशासन बदले की भावना से काम कर रहा है. बुधवार देर रात प्रशासन का एक कर्मचारी शिविर में आया और बताया कि नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है, तब जाकर हमें नोटिस की जानकारी हुई.

उनका कहना है कि नोटिस पर 18 जनवरी की तारीख दर्ज है. इससे साफ है कि इसे बैक डेट में जारी कर चस्पा किया गया. फिलहाल नोटिस का जवाब तैयार है और जल्द मेला प्रशासन को सौंपा जाएगा.

मेला विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दूसरे नोटिस में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से दो प्रमुख सवाल किए गए हैं. पहला, मौनी अमावस्या के दिन रिजर्व पांटून पुल का बैरियर तोड़कर बिना अनुमति पालकी के साथ संगम जाने की कोशिश क्यों की गई? इस कृत्य से भीड़ और सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा हुआ. इससे भगदड़ मच सकती थी.

दूसरा सवाल यह है कि मेले में खुद को शंकराचार्य बताते हुए बोर्ड क्यों लगाए गए, जबकि उनके शंकराचार्य होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रोक का हवाला दिया गया है. नोटिस में कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं रद्द की जा सकती हैं.

मौनी अमावस्या पर्व के दिन से शुरू हुआ विवाद

बता दें कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में संगम स्नान के लिए जा रहे थे. पुलिस ने उन्हें रोककर पैदल जाने को कहा. विरोध के दौरान शिष्यों के साथ धक्का-मुक्की हुई, जिससे नाराज होकर अविमुक्तेश्वरानंद शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए थे.

उधर, माघ मेला 2025-26 के दौरान मौनी अमावस्या स्नान के दिन पालकी पर बैठकर संगम स्नान करने जाने वाले ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला विकास प्राधिकरण की नोटिस मिलने के बाद 8 पेज का ई–मेल भेजकर जवाब दिया है. जवाब में नोटिस को अवमानना पूर्ण, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया गया है.

शंकराचार्य की ओर से एडवोकेट अंजनी कुमार मिश्रा की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि जिससे मुझे शंकराचार्य पद पर बने रहने से रोका गया हो. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में इस केस पर मेला प्राधिकरण को टिप्पणी करने या रोक लगाने का अधिकार नहीं है. उन्होंने मेला विकास प्राधिकरण को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 24 घंटे में नोटिस वापस नहीं लिया, तो मानहानि के केस झेलने को तैयार रहें.

संपादक की पसंद

