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सहारनपुर में गरजे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, दिया नारा - गाय बचाओ, नहीं तो नेताओं को हटाओ

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्हें गौ-रक्षा के मुद्दे पर बड़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि वे स्वयं संत परंपरा से जुड़े हैं. ऐसे में गौवंश संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देखने की अपेक्षा स्वाभाविक थी.

शंकराचार्य ने दावा किया कि उपलब्ध आंकड़ों के अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में गौवंश की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि उन्हें पहले लगता था कि केरल या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में स्थिति अधिक चिंताजनक होगी, लेकिन आंकड़ों ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया.

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव के समय गौ-रक्षा की बातें करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस दिशा में अपेक्षित कार्य नहीं करते. गोविष्टि यात्रा का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि गौ माता के सम्मान और संरक्षण के लिए समाज को जागरूक करना है.

यात्रा के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कि यदि नेता गौ माता की रक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाते हैं, तो मतदाताओं को उन्हें सत्ता से हटाने का साहसिक निर्णय लेना चाहिए. उन्होंने नारा देते हुए कहा, "गाय बचाओ, नहीं तो नेताओं को हटाओ.

सहारनपुर: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की देशव्यापी गोविष्टि यात्रा शनिवार को सहारनपुर पहुंची. जहां उन्होंने गौ-रक्षा, गौ-संवर्धन और गौवंश संरक्षण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर जमकर निशाना साधा.

अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर सामने आए कथित अनियमितताओं के मामले पर भी शंकराचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यदि मंदिर से जुड़े आर्थिक मामलों में कोई आरोप लगे हैं, तो उनकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए.

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक FIR दर्ज नहीं होती, तब तक जांच की प्रक्रिया किस आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है. उनके अनुसार ऐसी स्थिति में जांच से अधिक लीपापोती की आशंका दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि देश की आस्था से जुड़े धार्मिक स्थलों के वित्तीय प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता होना आवश्यक है, ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे.

यात्रा की फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर शंकराचार्य ने कहा कि यात्रा का पूरा खर्च उनके भक्तों और प्रबंधन तंत्र द्वारा वहन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यात्रा का आय और व्यय का संपूर्ण विवरण सार्वजनिक किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले मीडिया संस्थानों से स्वतंत्र रूप से खर्च और आय का रिकॉर्ड रखने के लिए प्रतिनिधि भेजने का आग्रह किया गया था, लेकिन किसी संस्था ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया.

उन्होंने बताया कि 3 मई से शुरू हुई यह यात्रा 22 जुलाई तक जारी रहेगी और इस दौरान उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. प्रतिदिन कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क कर लोगों को गौ-रक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें यह देखकर संतोष हुआ है कि नई पीढ़ी में भी गौ माता के प्रति गहरी आस्था और सम्मान की भावना मौजूद है.



अंत में शंकराचार्य ने कहा कि यदि यात्रा समाप्त होने के बाद भी राजनीतिक दल गौ-रक्षा के मुद्दे पर ठोस आश्वासन और प्रभावी कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो इससे भी बड़ा जनआंदोलन शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि गौ माता के सम्मान और संरक्षण के लिए संघर्ष लगातार जारी रहेगा.

उनके इस बयान के बाद यात्रा में मौजूद समर्थकों ने जोरदार समर्थन व्यक्त किया और गौ-रक्षा के पक्ष में नारे लगाए. सहारनपुर में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत-महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता और गौ-भक्त मौजूद रहे. यात्रा को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और धार्मिक माहौल देखने को मिला.

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