शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले- यूपी में धर्म का पाखंड बढ़ रहा, अमित शाह को बताया सच्चा हिंदू

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, 'कसाई-तंत्र' को पांच करोड़ का सरकारी तिलक (सब्सिडी) देना हैरानी का विषय है. एक ओर किसान त्रस्त है, वहीं शासन प्रदेश के कई कसाईखानों को 35% पूंजीगत अनुदान और पांच-पांच करोड़ रुपये तक की नकद सहायता दे रहा है.

गौरक्षा और गौमाता को राज्यमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. सोमवार को अल्टीमेटम के 10 दिन पूरे होने पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम योगी पर कई तरह के आरोप लगाए.

वाराणसी : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फिर निशाना साधा है. शंकराचार्य ने कहा कि जिस तरह से कालनेमि और रावण भेष बदलने में माहिर थे, वैसे ही यहां पर भी हो रहा है. उन्होंने कहा, योगी संत नहीं, सिर्फ एक सीएम हैं.

जिस करदाता के पैसे से गौ-रक्षा होनी थी, उसी पैसे से वधशालाओं में संहार की मशीनें लगवाई जा रही हैं. विडंबना है कि जिस किसान के बेटे को खाद और बीज के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसी किसान के टैक्स के पैसे से उन्नाव और अलीगढ़ की वधशालाओं में 35% की सब्सिडी पर 'पशु-वध मशीनें' लगाई जा रही हैं.

उन्होंने कहा, गुजरात के एक बीजेपी विधायक की इच्छाशक्ति दिखी है. 6 फरवरी 2026 को गुजरात के अहमदाबाद में विधायक अमित शाह ने सिद्ध कर दिया कि जहां चाह है, वहां राह है. उनके द्वारा पार्टी की विचारधारा को आधार बनाकर विरोध करने पर अहमदाबाद नगर निगम को 32 करोड़ रुपये का बूचड़खाना बजट वापस लेना पड़ा है. अमित शाह सच्चे हिंदू हैं.

यदि गुजरात का एक साधारण विधायक यह साहस दिखा सकता है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में इन वधशालाओं के लाइसेंस निरस्त करने की शक्ति क्यों नहीं है? उलटे इनकी छाया में धर्म का पाखंड बढ़ रहा है. शंकराचार्य ने कहा कि इन परिस्थितियों में बीते 10 दिन में योगी बाबा की हिंदू हृदय सम्राट् की बनावटी छवि निरन्तर धूमिल हो रही है. आशा है कि आने वाले 30 दिनों में वे अपने आपको संभालेंगे और गौमाता को राज्यमाता घोषित करते हुये मांस विक्रय का क्रूर कारोबार बन्द करेंगे.

