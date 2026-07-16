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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी का सीएम योगी पर अब तक का सबसे बड़ा वार! यूपी सीएम को बताया 'कालनेमि'

गोंडा: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा हमला किया है. गौ रक्षा यात्रा के दौरान शंकराचार्य ने योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बीजेपी और RSS पर देश के मंदिरों पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया.

CM योगी को बताया 'कालनेमि': शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 'कालनेमि' शब्द का प्रयोग किया. योगी सरकार पर पशु हत्या कराने का आरोप लगाया. मांस व्यापार करने का भी इल्जाम मढ़ा. उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं.

'कालनेमि' वही होता है जो ऊपर से कुछ और होता है, और अंदर से कुछ और होता है. हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, ऊपर से गेरुआ कपड़ा धारी, योगी उनका भेष है, और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जो सरकार है. वह बहुत बड़े पैमाने पर पशु हत्या करवा रही है. मांस का व्यापार किया जा रहा है. कोई भी योगी संन्यासी गेरुआ धारी यह नहीं कर सकता है. इसका मतलब है कि अंदर से कुछ और हैं, और बाहर से कुछ और हैं तो हमने उन्हीं के लिए यह कहा है.- शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

चंदा चोरी है कलाकारी: राम मंदिर चंदा गबन मामले में भी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि, चोरी नहीं है, ये असल में कलाकारी है. उन्होंने सरकार पर चंपत राय को बचाने का आरोप भी लगाया, और कहा कि, बिना अनुभव वाले लोगों को मंदिर की जिम्मेदारी दे दी गई.