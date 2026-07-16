शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी का सीएम योगी पर अब तक का सबसे बड़ा वार! यूपी सीएम को बताया 'कालनेमि'
'योगी राज में हो रही पशु हत्या', योगी सरकार पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने लगाए गंभीर आरोप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 8:33 AM IST|
Updated : July 16, 2026 at 9:01 AM IST
गोंडा: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा हमला किया है. गौ रक्षा यात्रा के दौरान शंकराचार्य ने योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बीजेपी और RSS पर देश के मंदिरों पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया.
CM योगी को बताया 'कालनेमि': शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 'कालनेमि' शब्द का प्रयोग किया. योगी सरकार पर पशु हत्या कराने का आरोप लगाया. मांस व्यापार करने का भी इल्जाम मढ़ा. उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं.
'कालनेमि' वही होता है जो ऊपर से कुछ और होता है, और अंदर से कुछ और होता है. हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, ऊपर से गेरुआ कपड़ा धारी, योगी उनका भेष है, और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जो सरकार है. वह बहुत बड़े पैमाने पर पशु हत्या करवा रही है. मांस का व्यापार किया जा रहा है. कोई भी योगी संन्यासी गेरुआ धारी यह नहीं कर सकता है. इसका मतलब है कि अंदर से कुछ और हैं, और बाहर से कुछ और हैं तो हमने उन्हीं के लिए यह कहा है.- शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती
चंदा चोरी है कलाकारी: राम मंदिर चंदा गबन मामले में भी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि, चोरी नहीं है, ये असल में कलाकारी है. उन्होंने सरकार पर चंपत राय को बचाने का आरोप भी लगाया, और कहा कि, बिना अनुभव वाले लोगों को मंदिर की जिम्मेदारी दे दी गई.
इस काम में दक्ष लोगों को, कलाकारों को सेट किया गया था. जो चंपत राय हैं या उनके साथ जो दूसरे लोग हैं, उनको कितने मंदिर बनाने का अनुभव है? बताइए, साइकिल चलाना आया नहीं और आपने उनको बुलेट दे दी! क्यों दे दी. क्योंकि आपके भरोसे के लोग थे. जिसने चंपत राय को नियुक्त किया था ना, वही उनको बचा रहा है.- शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती
RSS पर शंकराचार्य का निशाना: चंदा गबन मामले पर शंकराचार्य ने सिर्फ भाजपा सरकार को ही नहीं घेरा, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, देश भर के प्रमुख मंदिरों पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है.
जहां जहां भाजपा और संघ के लोग हैं, वहां चोरी हो रहें. संघ के लोगों का खर्चा बढ़ गया इसलिए चोरी हो रही है. उनका रहन सहन बदल गया है, तो पैसे की जरूरत है.- शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती
वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सतीश महाना के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि, विधानसभा अध्यक्ष अपने पद को लजवा रहे हैं. महाना जी को संयम रखना चाहिए था. उन्होंने कहा कि, चोरी भुलाने के लिए ध्यान भटकाया जा रहा.अमरनाथ यात्रा शुरू होने के पांच दिनों में ही शिवलिंग के पिघलने पर भी उन्होंने बीजेपी सरकार को ही दोषी ठहराया. कहा कि, 200 वर्षों से गौ रक्षा का कानून बना था. वहां भाजपा ने यह कानून हटा दिया तो अब भगवान शिव भी नाराज हो गए.
यह भी पढ़ें: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का BJP पर तीखा हमला, कहा- BJP ने हनुमान जी का अपमान कर हिंदुओं के दिल को चीरा
यह भी पढ़ें: राम मंदिर CEO की नियुक्ति पर भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, बोले लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है...