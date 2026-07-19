संतकबीरनगर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती; बोले- "गौ माता की रक्षा और राष्ट्र माता घोषित करवाना सच्चे सनातनी का परम कर्तव्य"
जनपद की सीमा में प्रवेश करते ही लोगों ने फूल-मालाओं से जगह-जगह पर किया स्वागत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 3:49 PM IST
संतकबीरनगर : ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती रविवार को संतकबीरनगर पहुंचे. जनपद की सीमा में प्रवेश करते ही सामाजिक कार्यकर्ताओं और भारी संख्या में एकत्र हुए लोगों ने फूल-मालाओं, गाजे-बाजे और ढोल-नगाड़ों के साथ जगह-जगह पर स्वागत किया. उनके दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं.
शंकराचार्य ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में गाय का स्थान सर्वोच्च है. गौ माता की रक्षा, संवर्धन और उन्हें राष्ट्र माता घोषित करवाना प्रत्येक सच्चे सनातनी का परम और अनिवार्य कर्तव्य है. इसी संकल्प की सिद्धि के लिए उनका यह जागरूकता काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है और जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता, यह अभियान थमेगा नहीं.
उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन की ओर से लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं, जो समाज के लिए ठीक नहीं हैं. उन्होंने कहा कि धार्मिक मर्यादाओं और पूज्य स्थलों को लेकर टिप्पणियां असहनीय हैं. इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण के सवाल पर उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल साधारण चंदा चोरी नहीं हुई है, बल्कि यह कुछ प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया, एक बहुत बड़ा घोटाला है.
उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान सरकार इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने में भी पूरी तरह असमर्थ और विफल साबित हुई है. अंत में उन्होंने संकल्प दोहराया कि तमाम राजनीतिक अवरोधों और बयानबाजियों से परे, सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार, उसकी मूल भावनाओं की रक्षा और गौ माता के सम्मान के लिए उनका यह कारवां देश के कोने-कोने में अनवरत चलता रहेगा.
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