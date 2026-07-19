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संतकबीरनगर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती; बोले- "गौ माता की रक्षा और राष्ट्र माता घोषित करवाना सच्चे सनातनी का परम कर्तव्य"

संतकबीरनगर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ( Photo credit: ETV Bharat )