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सोनभद्र पहुंची शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा; CM योगी-PM मोदी पर दिया बयान

सोनभद्र पहुंची शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सोनभद्र: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 'गविष्टि यात्रा' अब राजनैतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय है. शंकराचार्य ने यूपी की सभी 403 विधानसभाओं तक यात्रा निकालने और लखनऊ में चतुरंगिणी सेना बनाने का ऐलान किया है. इसी क्रम में उनकी यात्रा सोनभद्र पहुंची. सोनभद्र पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि UP में सबसे ज्यादा गौहत्या हो रही है. इसलिए यहां यात्रा निकालनी पड़ी. उन्होंने CM योगी और PM मोदी पर भी बयान दिया और कहा कि हम गौरक्षा करने वाले वोटरों तक पहुंच रहे हैं. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो लोग सबसे ज्यादा गौ रक्षा का दावा करते हैं, वह इस यात्रा में दिखाई क्यों नहीं दे रहे? यह किसी दल विशेष का कार्यक्रम नहीं है. CM योगी और PM मोदी पर दिया बयान. (Video Credit: ETV Bharat) इसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह बात सही है कि भाजपा के लोग इस यात्रा में उनके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं. जबकि कांग्रेस, सपा और आप के लोग उनकी यात्रा में साथ साथ है.