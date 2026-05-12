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सोनभद्र पहुंची शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा; CM योगी-PM मोदी पर दिया बयान

शंकराचार्य ने कहा कि 8000 करोड़ के विमान पर ज्यादा खर्च होता है. पीएम की फ्लीट पर लाखों खर्च हो रहे हैं.

सोनभद्र पहुंची शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा.
सोनभद्र पहुंची शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 11:00 AM IST

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सोनभद्र: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 'गविष्टि यात्रा' अब राजनैतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय है. शंकराचार्य ने यूपी की सभी 403 विधानसभाओं तक यात्रा निकालने और लखनऊ में चतुरंगिणी सेना बनाने का ऐलान किया है. इसी क्रम में उनकी यात्रा सोनभद्र पहुंची.

सोनभद्र पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि UP में सबसे ज्यादा गौहत्या हो रही है. इसलिए यहां यात्रा निकालनी पड़ी. उन्होंने CM योगी और PM मोदी पर भी बयान दिया और कहा कि हम गौरक्षा करने वाले वोटरों तक पहुंच रहे हैं.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो लोग सबसे ज्यादा गौ रक्षा का दावा करते हैं, वह इस यात्रा में दिखाई क्यों नहीं दे रहे? यह किसी दल विशेष का कार्यक्रम नहीं है.

CM योगी और PM मोदी पर दिया बयान. (Video Credit: ETV Bharat)

इसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह बात सही है कि भाजपा के लोग इस यात्रा में उनके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं. जबकि कांग्रेस, सपा और आप के लोग उनकी यात्रा में साथ साथ है.

शंकराचार्य ने साफ कहा कि जो दल गौ माता की रक्षा का प्रस्ताव पारित करेगा, गाय को माता का दर्जा देकर जमीन पर लागू करेगा, आगामी विधानसभा चुनावों में समर्थन उसी दल को मिलेगा. शंकराचार्य में CM योगी और PM मोदी पर भी टिप्पणी की है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राजा हो सकते हैं, लेकिन संत नहीं. राजा का पद संत से नीचे होता है. CM के भगवा पहनने पर उन्होंने कहा कि हिंदू कमजोर है, नहीं तो भगवा कब का खींच लिया जाता.

आर्थिक मुद्दों पर भी शंकराचार्य ने केंद्र सरकार को घेरा. प्रधानमंत्री के सोना कम खरीदने वाले बयान पर कहा कि डॉलर जल्द ही 95 और उसके बाद 100 रुपए पार करेगा, इसलिए इसकी चर्चा से ध्यान हटाया जा रहा है.

शंकराचार्य ने कहा कि 8000 करोड़ के विमान पर ज्यादा खर्च होता है. पीएम की फ्लीट पर लाखों खर्च हो रहे हैं. इसलिए पीएम को कम ईंधन खर्च वाले विमान इस्तेमाल करने चाहिए. पहले खुद से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए.

सोनभद्र में शंकराचार्य रॉबर्ट्सगंज और घोरावल विधानसभा में मां शिव देवी महिला महाविद्यालय में हवन-पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान प्रबंधक जयप्रकाश पांडेय, सांसद छोटेलाल खरवार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें: PM पर 'अभद्र' टिप्पणी करने वाले SP सांसद अजेंद्र लोधी पर केस; CM योगी ने इसे 'अक्षम्य' बताया

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