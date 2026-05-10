चंदौली में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले- मोहन भागवत को हिंदू दर्शन की समझ नहीं, सबसे ज्यादा यूपी में गौ हत्या
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ संरक्षण, कानून व्यवस्था तथा हिंदुत्व की राजनीति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे सवाल उठाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 9:09 PM IST
चंदौली : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गविष्टि यात्रा रविवार को चंदौली के धानापुर कस्बे में पहुंची. समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह 'डब्लू' भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे. उन्होंने गौ हत्या बंद करने और गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग का पूर्ण समर्थन किया.
धानापुर स्थित शहीद पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ संरक्षण, कानून व्यवस्था तथा हिंदुत्व की राजनीति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे सवाल उठाए. उन्होंने असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर तीखा हमला बोला. शंकराचार्य ने कहा, ये वोट के लिए मांस खाने वाले लोग हैं.
मोहन भागवत के हालिया बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भाजपा हिंदू धर्म को विकृत करने की कोशिश कर रही है. मोहन भागवत को हिंदू दर्शन और उसके मूल दृष्टिकोण की सही समझ नहीं है.
शंकराचार्य ने कहा कि देश में गौ हत्या पूरी तरह बंद होनी चाहिए और गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए. पश्चिम बंगाल से ज्यादा उत्तर प्रदेश में गौ हत्या की घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि यह सरकार खुद को हिंदुत्ववादी बताती है, लेकिन एक वेबसाइट के अनुसार, 16 करोड़ गौमाताओं को काटकर विदेशों में उनका व्यापार कर रही है.
उन्होंने गौ तस्करी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए कहा कि सनातन धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है. उत्तर प्रदेश में गौवंश की स्थिति बंगाल से भी खराब है. बंगाल में 15 प्रतिशत गौवंश बढ़े हैं, जबकि यूपी में लगातार गौवंश की हत्या हो रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि जो हिंदू की बात करता है और भगवा चोला पहनकर गाय काटने का लाइसेंस देता है, वह हिंदुओं की रक्षा कैसे करेगा.
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