ETV Bharat / state

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आरोपों पर बोले- सरकार अपना रही तरह-तरह के हथकंडे

वाराणसी : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शिविर में यौन शोषण का आरोप लगाया है. जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि शिविर में दो नहीं 20 बच्चों का यौन शोषण किया गया है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ऐसे आरोपों को निराधार बताया है. अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, जिसकी कल्पना करना मुश्किल हो वह भी चीज मेरे ऊपर हो रही है.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हमारी आवाज को दबाने के लिए तरह-तरह के प्रयास सरकार कर रही है. हमने अनाधिकृत आरोप नहीं लगाये है. केवल शास्त्र सम्मत प्रश्न उठाया है और शंकराचार्य पर बार-बार आक्षेप लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह से अब हमें उत्तर देना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि अगर यह आरोप झूठे हैं तो उन पर कार्रवाई कानून करें.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गौ माता की आवाज उठाने पर सरकार तरह-तरह का आक्रमण कर के बदनाम कर रही है. ऐसा आरोप लगाया है कि सभ्य समाज में कल्पना भी नहीं की जा सकती. हमने सारे साक्ष्य कोर्ट के सामने रख दिये हैं. हमारे आवाज को दबाने के लिए तरह-तरह के प्रयास किए जा रहे हैं.