ETV Bharat / state

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आरोपों पर बोले- सरकार अपना रही तरह-तरह के हथकंडे

शंकराचार्य ने कहा, ऐसा आरोप लगाया है कि सभ्य समाज में कल्पना भी नहीं की जा सकती. हमने साक्ष्य कोर्ट के सामने रख दिये हैं.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को बताया निराधार.
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को बताया निराधार. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 9:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शिविर में यौन शोषण का आरोप लगाया है. जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि शिविर में दो नहीं 20 बच्चों का यौन शोषण किया गया है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ऐसे आरोपों को निराधार बताया है. अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, जिसकी कल्पना करना मुश्किल हो वह भी चीज मेरे ऊपर हो रही है.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हमारी आवाज को दबाने के लिए तरह-तरह के प्रयास सरकार कर रही है. हमने अनाधिकृत आरोप नहीं लगाये है. केवल शास्त्र सम्मत प्रश्न उठाया है और शंकराचार्य पर बार-बार आक्षेप लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह से अब हमें उत्तर देना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि अगर यह आरोप झूठे हैं तो उन पर कार्रवाई कानून करें.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गौ माता की आवाज उठाने पर सरकार तरह-तरह का आक्रमण कर के बदनाम कर रही है. ऐसा आरोप लगाया है कि सभ्य समाज में कल्पना भी नहीं की जा सकती. हमने सारे साक्ष्य कोर्ट के सामने रख दिये हैं. हमारे आवाज को दबाने के लिए तरह-तरह के प्रयास किए जा रहे हैं.

आय से ज्यादा सम्पति के आरोप पर शंकराचार्य ने कहा कि आय से ज्यादा सम्पति उनकी होती है जिनकी कोई आय होती है और हम शंकराचार्य हैं. योगी आदित्यनाथ नाथ वेतनभोगी हैं हम नहीं. दूध का दूध पानी का पानी न्यायालय करेगा.

बता दें, 8 फरवरी को प्रयागराज की स्पेशल अदालत में अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. आरोप लगाया गया है कि गुरुकुल की आड़ में शंकराचार्य बाल उत्पीड़न करते हैं. अपने आरोपों की पुष्टि के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी ने दो बच्चों को भी पेश किया है. कोर्ट के नोटिस पर अविमुक्तेश्वरानंद के वकील ने 10 फरवरी को जवाब दाखिल कर दिया है. इसके बाद आशुतोष महाराज पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. अब 20 फरवरी को दोनों पक्षों के वकील कोर्ट में पेश होंगे.

यह भी पढ़ें : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- बाबर का महिमामंडन करने वालों का यूपी में कोई स्थान नहीं

TAGGED:

VARANASI NEWS
SWAMI AVIMUKTESHWARANAND
ACCUSATIONS AVIMUKTESHWARANANDA
अविमुक्तेश्वरानंद ने दी सफाई
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.