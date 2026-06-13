अलीगढ़ पहुंची गविष्टि यात्रा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अखिलेश यादव की बेटी वाले मामले पर CM योगी को दिया जवाब
अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, जिस दिन बेटी पर टिप्पणी हुई थी उसी दिन गलत बयानों पर अंकुश लगाने का प्रयास होना चाहिए था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 7:57 PM IST
अलीगढ़ : ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की गविष्टि यात्रा शनिवार को अलीगढ़ पहुंची. यहां उन्होंने सनातन धर्म, गौ संरक्षण और वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. अतरौली में बहरावद की पुलिया और नरौना 12 नंबर पर उनके आगमन पर श्रद्धालुओं ने फूल-मालाओं और पुष्पवर्षा के साथ भव्य स्वागत किया.
शंकराचार्य ने गौ माता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि गाय सनातन संस्कृति की आधारशिला है और हिंदू समाज में उसे माता का दर्जा प्राप्त है. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल गाय को माता नहीं मानता उसे सनातन धर्मावलंबियों को वोट नहीं देना चाहिए. गौ रक्षा केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का भी कर्तव्य है. यदि समाज संगठित होकर गौ सेवा और गौ संरक्षण के लिए आगे आए तो गौ हत्या जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है.
उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए नई पीढ़ी को आगे आना होगा. गौ सेवा केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का भी महत्वपूर्ण माध्यम है. उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक परंपराओं को मजबूत बनाने के लिए गौ संरक्षण आवश्यक है.
शंकराचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा वह उचित कहा, लेकिन यह बात पहले दिन ही कही जानी चाहिए थी. उनका कहना था कि यदि शुरुआत में ही स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया जाता तो विवाद को बढ़ने का अवसर नहीं मिलता.
उन्होंने कहा कि बेटी सबकी बेटी होती है और किसी भी बेटी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती. शंकराचार्य ने यह भी कहा कि जिस दिन यह मामला सामने आया था, उसी दिन उसे रोकने और गलत बयानों पर अंकुश लगाने का प्रयास होना चाहिए था.
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