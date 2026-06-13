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अलीगढ़ पहुंची गविष्टि यात्रा, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अखिलेश यादव की बेटी वाले मामले पर CM योगी को दिया जवाब

अलीगढ़ पहुंची गविष्टि यात्रा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की गविष्टि यात्रा शनिवार को अलीगढ़ पहुंची. यहां उन्होंने सनातन धर्म, गौ संरक्षण और वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. अतरौली में बहरावद की पुलिया और नरौना 12 नंबर पर उनके आगमन पर श्रद्धालुओं ने फूल-मालाओं और पुष्पवर्षा के साथ भव्य स्वागत किया. शंकराचार्य ने गौ माता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि गाय सनातन संस्कृति की आधारशिला है और हिंदू समाज में उसे माता का दर्जा प्राप्त है. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल गाय को माता नहीं मानता उसे सनातन धर्मावलंबियों को वोट नहीं देना चाहिए. गौ रक्षा केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का भी कर्तव्य है. यदि समाज संगठित होकर गौ सेवा और गौ संरक्षण के लिए आगे आए तो गौ हत्या जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है. बेटी वाले बयान पर सीएम योगी को दिया जवाब. (Video Credit; ETV Bharat)