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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी, कहा- "अतीक जैसा हाल करेंगे"

वाराणसी में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अतीक अहमद जैसा हाल करने की धमकी दी गई है.

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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मिली धमकी के बाद पुलिस अलर्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 9:58 PM IST

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वाराणसी: ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. शंकराचार्य को भद्दी गालियां देते हुए अतीक अहमद की तरह हश्र करने की धमकी दी गई है. इस घटना के बाद शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी ने सभी को सूचित करते हुए संबंधित ऑडियो और मेसेज भी सार्वजनिक किए हैं. मीडिया प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि यह धमकी भरा मेसेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग ज्योतिर्मठ के आधिकारिक नंबर पर प्राप्त हुई है.

गौ रक्षा अभियान बना विरोध की वजह: संजय पांडेय के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज देश में "गौ माता - राष्ट्रमाता" अभियान चला रहे हैं. इस आंदोलन का एकमात्र प्रमुख उद्देश्य भारत में पूरी तरह से गौ हत्या को बंद कराना है. उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में 03 मई से उनकी 'गविष्ठी यात्रा' शुरू होनी है. यात्रा के दौरान वह लोगों को गौ रक्षा के लिए आवाज उठाने और रामा गौ धाम के निर्माण के लिए प्रेरित करेंगे.

मेसेज और वॉइस मेल के जरिए हमला: शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाया है कि सनातन धर्म विरोधियों को यह गौ रक्षा अभियान रास नहीं आ रहा है. इसी कारण उन्हें पहले भी अनेकों बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है. हाल ही में ज्योतिर्मठ के आधिकारिक नंबर पर 1 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 10.30 बजे लगातार कई टेक्स्ट मेसेज भेजे गए थे. जब इस नंबर को ब्लॉक कर दिया गया, तो आरोपियों ने 6 अप्रैल को वॉइस मेल में धमकी भरे ऑडियो संदेश भेजे.

सुरक्षा को लेकर बढ़ा तनाव: धमकी भरे ऑडियो संदेशों में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है. मीडिया प्रभारी ने बताया कि पहला ऑडियो संदेश दोपहर 1.55 बजे और दूसरा 1.57 बजे प्राप्त हुआ है. इस मामले की सूचना पुलिस और प्रशासन को दे दी गई है ताकि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके. शंकराचार्य के समर्थकों में इस मामले को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है और उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की जा रही है.

यह भी पढ़ें- यूपी में किसानों के लिए 15 अप्रैल तक फार्मर रजिस्ट्री कराना हुआ अनिवार्य, मेरठ मंडल में 1.77 लाख अन्नदाताओं की PM किसान निधि पर संकट

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