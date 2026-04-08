ETV Bharat / state

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी, कहा- "अतीक जैसा हाल करेंगे"

वाराणसी: ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. शंकराचार्य को भद्दी गालियां देते हुए अतीक अहमद की तरह हश्र करने की धमकी दी गई है. इस घटना के बाद शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी ने सभी को सूचित करते हुए संबंधित ऑडियो और मेसेज भी सार्वजनिक किए हैं. मीडिया प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि यह धमकी भरा मेसेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग ज्योतिर्मठ के आधिकारिक नंबर पर प्राप्त हुई है.

गौ रक्षा अभियान बना विरोध की वजह: संजय पांडेय के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज देश में "गौ माता - राष्ट्रमाता" अभियान चला रहे हैं. इस आंदोलन का एकमात्र प्रमुख उद्देश्य भारत में पूरी तरह से गौ हत्या को बंद कराना है. उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में 03 मई से उनकी 'गविष्ठी यात्रा' शुरू होनी है. यात्रा के दौरान वह लोगों को गौ रक्षा के लिए आवाज उठाने और रामा गौ धाम के निर्माण के लिए प्रेरित करेंगे.

मेसेज और वॉइस मेल के जरिए हमला: शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाया है कि सनातन धर्म विरोधियों को यह गौ रक्षा अभियान रास नहीं आ रहा है. इसी कारण उन्हें पहले भी अनेकों बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है. हाल ही में ज्योतिर्मठ के आधिकारिक नंबर पर 1 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 10.30 बजे लगातार कई टेक्स्ट मेसेज भेजे गए थे. जब इस नंबर को ब्लॉक कर दिया गया, तो आरोपियों ने 6 अप्रैल को वॉइस मेल में धमकी भरे ऑडियो संदेश भेजे.