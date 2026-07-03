ETV Bharat / state

शाहजहांपुर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद; बीजेपी पर जमकर साधा निशाना

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शाहजहांपुर: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शाहजहांपुर पहुंचे. यहां मुस्लिम समुदाय ने भी उनका स्वागत किया. इकराम मुस्लिम संगठन के लोगों ने मंच पर जाकर शंकराचार्य की लंबी उम्र की प्रार्थना की और ज्ञापन देकर गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की. इस दौरान शंकराचार्य शंकराचार्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर उन्होंने कहा पीएम और सीएम ऑफिस से जो आदेश होगा अधिकारी वही करेंगे. राम मंदिर ट्रस्ट में उन लोगों को रखना चाहिए जो लोग राममंदिर के पक्षधर या धर्माचार्य थे. मंदिर के ट्रस्ट में अपने खास लोगों को रखा गया है. उन्होंने कहा कि जनता अब उसी को वोट करेगी जो गाय की रक्षा करेगा और गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करेगा. शाहजहांपुर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद. (Video Credit: ETV Bharat) शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मंच पर पहुंचे मुस्लिम संगठनों ने उनका स्वागत किया और शंकराचार्य की लंबी उम्र की प्रार्थना की. इस दौरान मुस्लिम संगठनों ने प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन देकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की. मुस्लिम समुदाय ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए मुस्लिम समुदाय शंकराचार्य के साथ खड़ा है. शंकराचार्य के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक और पदाधिकारी भी शामिल हुए. आपको बता दें कि गौ रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा जिसमें गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज द्वारा विगत 3 मई से 81 दिवसीय यात्रा का शुभारंभ किया गया था जो आगामी 24 जुलाई को लखनऊ में बड़े आयोजन के साथ समाप्त होगी. इसी क्रम में शाहजहांपुर में कुंवर जयेश प्रसाद के यहां आयोजित कार्यक्रम में शंकराचार्य ने भाग लिया. कुंवर जयेश प्रसाद ने सपरिवार शंकराचार्य का स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को हिंदू विरोधी बताते हुए बीजेपी को नकली हिंदुओं की सरकार तक कह डाला.