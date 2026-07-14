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राम मंदिर CEO की नियुक्ति पर भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, बोले लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है...

शहर के वन सरिता रिज़ॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अयोध्या के राम मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई. इस बात को लेकर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर ट्रस्ट पर तीखा हमला बोला है.

बहराइच: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बहराइच में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे. उन्होंने एक बार फिर राम मंदिर में सीईओ नियुक्ति को लेकर निकाले गए पद को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि लोगो को मूर्ख बनाया जा रहा है.

​शंकराचार्य ने CEO पद के लिए निकाली गई वैकेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मुख्य ट्रस्ट का गठन किया जा रहा था, तब कोई वैकेंसी क्यों नहीं निकाली गई थी? उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का एक तरीका है. ट्रस्ट वही करेगा जो वो पहले से तय कर चुका है.

उन्होंने कहा, जब ट्रस्ट नियुक्त किया जा रहा था, तब वैकेंसी निकली थी? तब तो कोई वैकेंसी नहीं निकली. आरोप लगाते हुए वह बोले कि ये लोग जिसको उनको कखना है उसको रखेंगे. लोगों को केवल मूर्ख बना रहे हैं.

उन्होंने राम मंदिर के मौजूदा ट्रस्ट पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाते हुए उसे तुरंत हटाने की मांग की. ​उन्होंने कहा कि जब तक वह ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट ने राम जी के खजाने में हाथ साफ़ किया है, जब तक वह वहां से साफ़ नहीं हो जाता है, निर्मूल नहीं हो जाता है, तब तक और धर्माचार्यों का ट्रस्ट वहां पर बन करके भगवान की सेवा संभाल नहीं लेता है, तब तक हिंदुओं के मन में कोई शांति नहीं.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के इस बयान के बाद राम मंदिर की व्यवस्था और मौजूदा ट्रस्ट को लेकर एक बार फिर सनातन धर्म के जानकारों और संतों के बीच बहस तेज हो गई है.



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