शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आखिर बार-बार क्यों ले रहे इस चर्चित IPS का नाम

लखनऊ : शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी का नाम चर्चा में है. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा पर आरोप है कि वे अशुतोष ब्रह्मचारी के करीबी हैं. उनके खिलाफ हैं. अविमुक्तेश्वरानंद ने एक फोटो दिखाकर अजय पाल शर्मा को कटघरे में खड़ा किया है. दूसरी ओर आशुतोष ब्रह्मचारी ने इसे एआई जेनरेटेड बता रहे हैं. आइए जानते हैं यूपी के चर्चित IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा के बारे में.

कौन हैं अजय पाल शर्मा : उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारियों में अजय पाल शर्मा जाना पहचाना नाम हैं. इन्हें उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारियों में शुमार किया जाता है. अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और पंजाब के रहने वाले हैं. रामपुर और नोएडा में एसपी रहते हुए अजय पाल शर्मा ने अपराधियों के खिलाफ खूब कार्रवाई की थी. कहा जाता है कि अजय पाल शर्मा ने अपने अब तक के कार्यकाल में करीब 15 अपराधी मार गिराए हैं.

डेंटिस्ट से बने आईपीएस : अजय पाल शर्मा 2011 में आईपीएस अधिकारी बने. इससे पहले वह डेंटल सर्जन थे. अजय पाल शर्मा के छोटे भाई अमित पाल शर्मा आईएएस अधिकारी हैं. वर्तमान में अजय पाल शर्मा प्रयागराज में एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था के पद पर तैनात हैं. अजय पाल शर्मा डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं.