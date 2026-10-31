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शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम दुर्घटना पर जताया गहरा शोक, सरकार के सामने रखीं ये मांगें

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की मौत से पूरा देश व्यथित है. इसको लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे कर्नाटक राज्य के श्रद्धालुओं की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत से मन अत्यंत व्यथित एवं विचलित है. हम सभी दिवंगत आत्माओं की शांति तथा शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. इस दौरान उन्होंने सरकार से कुछ मांगें भी की हैं.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती (Video Credit; ETV Bharat) इस दौरान शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम की प्राचीन परंपरा, पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि धाम परिसर एवं पवित्र यात्रा मार्ग पर अनधिकृत मानवीय गतिविधियों, जैसे कि डीजे बजाना, नाच-गाना एवं अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन, तीर्थ स्थल की गरिमा के सर्वथा विपरीत है. धर्मशास्त्रों एवं लोक आस्था के अनुसार देवभूमि में मर्यादा का उल्लंघन करने से दैवीय शक्तियों का असंतोष व प्रकोप उत्पन्न होता है. अतएव, धाम की मौलिक और आध्यात्मिक प्रकृति को हर हाल में सुरक्षित रखा जाना चाहिए.