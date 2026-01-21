ETV Bharat / state

अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में हरिद्वार में प्रदर्शन, पूर्व मेयर पति ने कराया मुंडन, यूपी सरकार को घेरा

बालों का मुंडन करने वाले रणवीर शर्मा ने बताया कि जिस तरह की फोटो वीडियो प्रयागराज में देखने को मिली है, वो हृदय विदारक है

AVIMUKTESHWARANAND CONTROVERSY
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 21, 2026 at 3:38 PM IST

हरिद्वार: प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान किए जाने से रोके जाने और उनके शिष्यों के साथ की गई कथित अभद्रता का देशभर में विरोध जारी है. ब्राह्मण समाज के लोगों ने हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर प्रयागराज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान पूर्व मेयर अनीता शर्मा के पति अशोक शर्मा ने अपना मुंडन कराकर विरोध दर्ज करवाया. उनके साथ रणवीर शर्मा और मुकेश शर्मा ने भी अपना मुंडन कराकर प्रयागराज प्रशासन से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पास जाकर माफी मांगने की मांग की. प्रदर्शन को ब्राह्मण समाज के साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन दिया.

कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने कहा प्रयागराज में जिस तरह का व्यवहार, भाजपा सरकार के राज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ किया जा रहा है, वह निंदनीय है. उन्होंने आरोप लगाया कि वहां ब्राह्मणों की शिखा पड़कर उनसे अभद्रता और मारपीट की गई. भाजपा की सरकार में यह साफ दर्शाता है कि किस तरह से भाजपा सरकार मे ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है. इतना ही नहीं प्रशासन अभी भी हठधर्मिता पर उतरा हुआ है, ना तो अब तक कोई शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगने पहुंचा है ना ही किसी को उनके अन्न जल त्यागने की चिंता है.

उन्होंने कहा आज भाजपा सरकार के राज में ब्राह्मणों का जहां देखो, वहीं शोषण हो रहा है. इसी के विरोध में अपने सर मुंडाए हैं. उनकी मांग की है कि जल्द से जल्द प्रशासन को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से माफी मांगनी चाहिए. तत्काल प्रभाव से अभद्रता करने वाले अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए. उन्होंने मांग पूरी न होने पर इस आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दी है.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में अपने बालों का मुंडन करने वाले रणवीर शर्मा ने बताया कि जिस तरह की फोटो वीडियो प्रयागराज में देखने को मिली है, वो हृदय विदारक है. भाजपा सरकार के राज में ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी. प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों और वेदपाठी ब्राह्मणों के साथ ऐसा बर्ताव देखकर मन व्यथित है. इसलिए उन्होंने अपना मुंडन कराकर विरोध दर्ज करवाया है.

