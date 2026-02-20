ETV Bharat / state

कुकर्म के आरोप पर सुनवाई; स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनुयायी 25 वकीलों के साथ प्रयागराज कोर्ट पहुंचे

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले में हुई सुनवाई (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : February 20, 2026 at 8:59 PM IST

प्रयागराज: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से 10 फरवरी को दाखिल वाद में शुक्रवार को प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई, इसमें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष महाराज पर झूठे मुकदमे में फंसाने और मीडिया के जरिए दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया गया था.

इस मामले में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुख्य वादी और पक्षकार आशुतोष महाराज कोर्ट पहुंचे. वहीं शंकराचार्य का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन मिश्रा करीब 25 वकीलों की टीम के साथ मौजूद थे. इस दौरान शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद भी कोर्ट में उपस्थित थे.

सुनवाई के दौरान आशुतोष महाराज ने शंकराचार्य की ओर से दाखिल हलफनामे की प्रति मांगी और कहा कि दस्तावेज मिलने के बाद ही वे अपना जवाब दाखिल कर पाएंगे. उन्होंने अपना वकील नियुक्त करने के लिए भी समय मांगा. स्पेशल जज पॉक्सो विनोद कुमार चौरसिया ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद दस्तावेजों की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 13 मार्च 2026 तय कर दी.


इस दौरान शंकराचार्य पक्ष की ओर से कोर्ट में करीब 104 पन्नों का हलफनामा भी दाखिल किया गया, जिसमें आशुतोष महाराज से जुड़े पुराने मामलों और आरोपों का उल्लेख किया गया है. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद उनके वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन मिश्रा ने कोर्ट की कार्रवाई को लेकर अहम जानकारी दी.

पीएन मिश्रा ने बताया कि शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद की ओर से पॉक्सो कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है. इस अर्जी में कहा गया है कि शंकराचार्य के खिलाफ झूठा पॉक्सो मामला दर्ज कराया गया है. ऐसे मामलों में पॉक्सो एक्ट की धारा 22 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.


पीएन मिश्रा ने कहा कि आशुतोष महाराज की ओर से बच्चों की पहचान भी उजागर कर दी गई है, इसी आधार पर पॉक्सो एक्ट की धारा 23 लगाने की भी मांग की गई है. इस धारा के तहत गलत तरीके से जानकारी फैलाने और पीड़ितों की पहचान उजागर करने पर सजा का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि इस मामले में किसी तरह की गड़बड़ी या तथ्य छिपाने की कोशिश हुई, तो संबंधित पक्ष के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.


पीएन मिश्रा के मुताबिक, सुनवाई के दौरान आशुतोष महाराज ने खुद को अधिवक्ता बताया और पहले खुद ही केस लड़ने की बात कही, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्होंने अपना रुख बदला और वकील नियुक्त करने के लिए समय मांगा. कोर्ट ने उन्हें इसके लिए समय दिया है.

कोर्ट में सुनवाई के बाद ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य मुकुंदानंद ने कहा कि जो कानूनी पहलू है, उसपर हमारे अधिवक्ताओं ने कोर्ट में अपनी बात रखी है. हम लोगों ने न्यायालय के सामने कहा है कि किस तरह से पूज्य संकराचार्य महाराज की छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.

उनके ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से और तरह तरह के केस करके भ्रामक आरोप लगाए जा रहे हैं. हम इन्ही चीजों पर न्याय मांगने के लिए कोर्ट के पास आए हैं. हमारा यही कहना है कि जो भी आरोप हैं वो निराधार हैं. हमें केवल इतना ही कहना है कि बच्चों को मैनेज करके कोर्ट में बयान दिलाया गया है.

आशुतोष महाराज के ऊपर खुद 27 मुकदमे हैं. वह हिस्ट्रीशीटर है, पुलिस के रिकॉर्ड में बाकी न्यायालय देखेगा, इस केस से संबंधित कोर्ट में सभी साक्ष्य पेश किए गए हैं और उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है. अब यह मामला पूरी तरह अदालत के विचाराधीन है. अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी, जिस के बाद आगे की कानूनी दिशा तय होगी.


संपादक की पसंद

