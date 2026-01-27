ETV Bharat / state

अलंकार अग्निहोत्री को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऑफर, कहा– सरकार ने जो पद दिया था, उससे बड़ा पद हम देंगे

अलंकार अग्निहोत्री को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऑफर. ( Video Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने कहा कि UGC के नए कानून और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई से आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया. इन सबके बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में अपने शिविर से अलंकार अग्निहोत्री से फोन पर बात कर रहे हैं. इस दौरान वे कहते हैं कि सरकार ने जो पद दिया था, धर्म के क्षेत्र में उससे बड़ा पद आपके लिए प्रस्तावित करते हैं. इस बीच भाजपा की कद्दावर नेता रहीं उमा भारती ने विवाद पर योगी सरकार को घेरा है. कहा है कि शंकराचार्य से प्रमाणपत्र मांगना गलत है. साथ ही उम्मीद जताई है कि इसका कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा. अलंकार अग्निहोत्री को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऑफर. (Video Credit; Shankaracharya Media Cell) फोन पर क्या बात हुई

'महाराज जी चरण स्पर्श, मैं अलंकार अग्निहोत्री बोल रहा हूं.' स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया, 'जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है. एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर आप इस पद पर आए होंगे. आज एक झटके से आपका पद चला गया. दूसरी तरफ जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति आपने गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका कोटि कोटि अभिनंदन करता है. हम चाहते हैं आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं. जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको प्रस्तावित करते हैं.'

इसके बाद उधर से अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, 'ठीक है महाराज जी, जल्द ही आपका आशीर्वाद लेते हैं और मिलते हैं.'

शंकराचार्य- 'जी अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण.' शंकराचार्य शिविर के बाहर हजारों संत आज रमाएंगे धूनी: प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद और समर्थन दोनों तेज होते जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनके बयानों और रुख को लेकर अलग अलग मत सामने आ रहे हैं, वहीं संत समाज भी दो धाराओं में बंटा नजर आ रहा है. कुछ संत खुलकर उनके समर्थन में हैं तो कुछ ने असहमति जताई है. इसी बीच महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में मंगलवार सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच बड़ी संख्या में संत शंकराचार्य के शिविर के बाहर धूनी रमाने की तैयारी में हैं. इसे शंकराचार्य के समर्थन के प्रतीकात्मक प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है. आयोजन से मेला क्षेत्र में धार्मिक और सामाजिक हलचल बढ़ने की संभावना है, जिस पर प्रशासन की नजर भी बनी हुई है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अड़े, धरना दसवें दिन भी जारी: प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच जारी टकराव अब लंबा खिंचता जा रहा है. प्रशासन की ओर से दो नोटिस दिए जाने और जमीन व सुविधाएं रद्द करने की चेतावनी के बावजूद शंकराचार्य अपने रुख पर कायम हैं. उनका कहना है कि वे टुकड़ों पर पलने वाले नहीं हैं. प्रशासन चाहे तो भूमि आवंटन और सुविधाएं वापस ले सकता है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वे साफ कह चुके हैं कि जब तक प्रशासन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता और उन्हें ससम्मान संगम स्नान नहीं कराता, तब तक वे शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे. डिप्टी सीएम दो बार कर चुके हैं स्नान करने की अपील: उधर, प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दो बार शंकराचार्य से माफी मांग चुके हैं और स्नान के लिए विनती कर चुके हैं. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सकारात्मक बताया था. उन्होंने कहा था कि उन्हें कम से कम यह समझ है कि प्रशासन से गलती हुई है. मुख्यमंत्री योगी ने दिया था कालनेमि वाला बयान: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल में दिए गए 'कालनेमि' वाले बयान पर भी शंकराचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा कि कालनेमि का अर्थ समझा जाए तो वह ऐसा व्यक्ति है, जो बाहर से साधु और भीतर से कुछ और हो. उन्होंने राज्य में गौहत्या और गौमांस तस्करी के मामलों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि असली दोषी कौन है? यह बयान राजनीतिक और धार्मिक हलकों में नई बहस का कारण बना. मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर शुरू हुआ था विवाद: इस विवाद की शुरुआत 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन से हुई, जब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ संगम स्नान करने पालकी से जा रहे थे. प्रशासन ने भीड़ और सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उन्हें रोका, जिसके बाद धक्कामुक्की और तनाव की स्थिति बनी. वे बिना स्नान किए लौटे और तभी से शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए. मेला प्रशासन की ओर से 19 जनवरी को पहला नोटिस और 22 जनवरी को दूसरा नोटिस जारी हुआ. 23 जनवरी को उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन उन्होंने अपना धरना जारी रखा और मीडिया से बातचीत में प्रशासन व सरकार के रुख पर सवाल उठाए. अब धरने का यह दसवां दिन है.