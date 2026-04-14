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​'मंदिर हमारी दुकानें या शोरूम नहीं हैं', पुष्कर में सरकार पर बरसे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

अजमेर: ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंदिरों के सरकारी नियंत्रण और उनके व्यावसायिक उपयोग को लेकर केंद्र व राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला है.उन्होंने कहा कि सरकार ने मंदिरों को कमाई का जरिया बना दिया है. मीडिया से बातचीत करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि आज सरकारों का नजरिया मंदिरों के प्रति केवल राजस्व जुटाने तक सीमित हो गया है. उन्होंने कड़े लहजे में कहा, "मंदिर हमारी दुकानें या शोरूम नहीं हैं. इनका निर्माण आमदनी के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना के लिए किया गया था. मंदिरों की मूल प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है. जैसे अन्य मजहब और धर्म के लोगों के उपासना स्थानों को उनके जिम्मे रखा गया है, उसी तरह हिंदुओं के उपासना स्थल भी हिंदुओं के पास होने चाहिए, ताकि वे परंपरागत तरीके से मंदिर का प्रबंधन कर सकें. उन्होंने मांग की कि मंदिरों का संचालन सरकार के बजाय पारंपरिक और धार्मिक रीति-रिवाजों को जानने वाले लोगों के हाथों में होना चाहिए.

पुष्कर में 8 मार्च से चल रहे 'शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ' की सराहना करते हुए शंकराचार्य ने इसे 'पुण्य का महासागर' बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन हिंदू राष्ट्र की नींव को मजबूत करते हैं. शंकराचार्य ने कहा कि यह महायज्ञ बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता. विधि-विधान और पूरे अनुशासन के साथ यह महायज्ञ किया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'यज्ञ स्थल के दर्शन कर प्रदक्षिणा की है. महायज्ञ से सभी के मन प्रफुल्लित हैं. यह पुण्य का महासागर है, जितने गोते लगाओ उतना फल मिलेगा. शंकराचार्य ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए इस तरह के आयोजन होने चाहिए. इससे देवता प्रसन्न होते हैं. उनकी प्रसन्नता से दैविक संपत्ति की स्थापना होती है. इस तरह के आयोजन हिंदू राष्ट्र को बनाने में महती भूमिका निभाएंगे.