वाराणसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले- अब होगा धर्म युद्ध का शंखनाद, लखनऊ कूच की पूरी प्लानिंग बताई

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लखनऊ जाने का पूरा प्लान बताया है. चार दिन में यात्रा वाराणसी से लखनऊ पहुंचेगी.

शंकराचार्य 11 मार्च को लखनऊ में करेंगे धर्म युद्ध का शंखनाद.
शंकराचार्य 11 मार्च को लखनऊ में करेंगे धर्म युद्ध का शंखनाद.
Published : March 1, 2026 at 5:38 PM IST

वाराणसी : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गाय और सनातन की रक्षा के लिए 11 मार्च को लखनऊ में सभा करेंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ को दी गई चेतावनी के 40 दिन पूरा होने पर 11 मार्च को ‘धर्म युद्ध’ का शंखनाद किया जाएगा. रविवार को शंकराचार्य ने कहा, 6 मार्च को वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर काशी से लखनऊ के लिए प्रस्थान किया जाएगा.

उन्होंने बताया, सबसे पहले बड़े भगवान चिंता गणेश का पूजन पाठ होगा. संकट मोचन मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ करंगे. उसके बाद यात्रा के लिए निकल जाएंगे. विभिन्न स्थानों से होते हुए लखनऊ में 11 मार्च को शीतला अष्टमी पर काशीराम मैदान में गौ ध्वज प्रतिष्ठा किया जाएगा. इसके बाद धर्म युद्ध शुरू होगा, जो लोग भी गौ माता की रक्षा के लिए आना चाहते हैं वह आएंगे.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने लखनऊ कूच की पूरी प्लानिंग बताई. (Video Credit; ETV Bharat)

इन जगहों से होते हुए निकलेगी यात्रा : सात मार्च को जौनपुर, सुल्तानपुर से होते हुए यात्रा रायबरेली पहुंचेगी. सभा और रात्रि विश्राम रायबरेली में होगा. आठ मार्च को यात्रा रायबरेली से मोहनलालगंज, लालगंज, अचलगंज होते हुए उन्नाव पहुंचेगी. उन्नाव में रात्रि विश्राम होगा. नौ मार्च को बांगरमऊ, बघौली होते हुए यात्रा नैमिषारण्य पहुंचेगी और यहीं रात्रि विश्राम होगा.

10 मार्च को यात्रा नैमिषारण्य से सिधौली, इटौंजा होते हुए लखनऊ पहुंचेगी और रात्रि विश्राम होगा. 11 मार्च को शीतला अष्टमी पर दोपहर 2.15 से शाम 5 बजे तक कांशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल, पासी किला चौराहा, आशियाना, लखनऊ में सभा होगी.

ईरान इजरायल युद्ध पर स्वामी जी ने कहा : शंकराचार्य ने ईरान और इजराइल युद्ध पर कहा, हम इस युद्ध के लिए शांति की कामना नही करते. इस युद्ध में जो गर्मी है निकल जाए, युद्ध अपने आप शांत हो जाएगी. धर्म युद्ध बंद होने से भौतिक युद्ध बढ़ रहा है. शांति की बात करने वाला अमेरिका आज युद्ध में लगा है.
विदेशों में फंसे भारतीयों को सरकार सुरक्षित निकाले.

