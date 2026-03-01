ETV Bharat / state

वाराणसी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले- अब होगा धर्म युद्ध का शंखनाद, लखनऊ कूच की पूरी प्लानिंग बताई

शंकराचार्य 11 मार्च को लखनऊ में करेंगे धर्म युद्ध का शंखनाद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गाय और सनातन की रक्षा के लिए 11 मार्च को लखनऊ में सभा करेंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ को दी गई चेतावनी के 40 दिन पूरा होने पर 11 मार्च को ‘धर्म युद्ध’ का शंखनाद किया जाएगा. रविवार को शंकराचार्य ने कहा, 6 मार्च को वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर काशी से लखनऊ के लिए प्रस्थान किया जाएगा. उन्होंने बताया, सबसे पहले बड़े भगवान चिंता गणेश का पूजन पाठ होगा. संकट मोचन मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ करंगे. उसके बाद यात्रा के लिए निकल जाएंगे. विभिन्न स्थानों से होते हुए लखनऊ में 11 मार्च को शीतला अष्टमी पर काशीराम मैदान में गौ ध्वज प्रतिष्ठा किया जाएगा. इसके बाद धर्म युद्ध शुरू होगा, जो लोग भी गौ माता की रक्षा के लिए आना चाहते हैं वह आएंगे. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने लखनऊ कूच की पूरी प्लानिंग बताई. (Video Credit; ETV Bharat)