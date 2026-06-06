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सैफई में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का डिंपल और शिवपाल यादव ने किया स्वागत, गाय को राष्ट्रमाता बनाने की मांग

श्रीकृष्ण की 60 फीट ऊंची प्रतिमा रही मुख्य आकर्षण: इस मौके पर नवनिर्वाचित सांसद आदित्य यादव, पूर्व विधायक तेज प्रताप यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख मृदुला यादव भी उपस्थित रहीं. इनके साथ ही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमलता यादव और अभयराम यादव सहित क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति मंच पर शामिल हुए. कार्यक्रम स्थल पर स्थापित की गई भगवान श्रीकृष्ण की 60 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा सभी आगंतुकों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र रही. कार्यक्रम के दौरान सांसद डिंपल यादव ने मुख्य मंच से शंकराचार्य का अभिनंदन किया.

दोनों नेताओं ने शंकराचार्य का विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया और उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया. सैफई के एक निजी विद्यालय परिसर में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल हुए.

इटावा: ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शनिवार को अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान इटावा के सैफई पहुंचे. यहां हुए कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

डिंपल यादव ने किया शंकराचार्य का अभिनंदन: डिंपल यादव ने कहा कि सैफई की धर्मप्रेमी जनता पूज्य शंकराचार्य जी का ॉस्वागत करती है. उन्होंने कहा कि करहल, जसवंतनगर और किशनी सहित आसपास के तमाम विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए पहुंचे हैं. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने देश में गौ संरक्षण के गंभीर मुद्दे को बेहद प्रमुखता से उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में गौहत्या को बढ़ावा देने के पीछे कुछ बड़े आर्थिक और व्यावसायिक स्वार्थ कार्य कर रहे हैं.

गाय को 'राष्ट्रमाता' घोषित करने की उठी मांग: उन्होंने कहा कि गाय को ‘राष्ट्रमाता’ का आधिकारिक दर्जा दिए जाने की मांग देश में लंबे समय से की जा रही है. इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर उनका राष्ट्रव्यापी आंदोलन और जनजागरण यात्रा लगातार जारी है. शंकराचार्य ने याद दिलाया कि 28 फरवरी 2016 को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर से इस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की गई थी. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से गौ संरक्षण के लिए जमीन पर प्रभावी और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया.

कन्नौज में रुकने को लेकर हुआ था विवाद: इससे पहले 3 जून को इस यात्रा के दौरान कन्नौज जिले में उनके रात्रि विश्राम कार्यक्रम को लेकर बड़ा विवाद भी सामने आया था. तब स्थानीय आयोजकों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया था कि प्रशासन ने निर्धारित स्थल पर पूज्य संतों को ठहरने की अनुमति नहीं दी. इस प्रशासनिक असहयोग के कारण वहां का मुख्य कार्यक्रम अंतिम समय में रद्द करना पड़ा था. इसके बाद शंकराचार्य ने अपने भक्तों द्वारा स्वागत स्थल पर ही बनाए गए एक अस्थायी टेंट में अपनी रात गुजारी थी.

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