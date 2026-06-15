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बुलंदशहर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने BJP को बताया 'गौहत्यारी पार्टी', राम मंदिर दान पर उठाए सवाल

बुलंदशहर के स्याना पहुंचे जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भाजपा गौहत्यारी पार्टी है और राम मंदिर में शुरू से चोरी हो रही है.

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स्याना में बोले शंकराचार्य- राम मंदिर में नियम से नहीं, मर्जी से हो रहा काम. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 10:17 PM IST

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बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के स्याना में 15 जून को ज्योतिषपीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज पहुंचे. इस विशेष अवसर पर गौमाता की रक्षा, सनातन धर्म के उत्थान और समाज में जागरूकता बढ़ाने के विषय पर गंभीर चर्चा हुई. धर्मसभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर अब तक का सबसे तीखा निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि हमने लंबे समय से धीरज रखकर इनका असली चरित्र देख लिया है, जो पूरी तरह हिंदू धर्म के विरुद्ध है.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद. (Video Credit: ETV Bharat)

'गोरक्षा के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी गौहत्यारी': शंकराचार्य ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए उसे सार्वजनिक मंच से 'गौहत्यारी पार्टी' तक कह डाला. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए गौमाता की रक्षा और भारतीय संस्कृति के गौरवमयी संरक्षण पर विशेष जोर दिया. उन्होंने 'गोरक्षा के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आए लोगों' पर भी जमकर कटाक्ष किया. शंकराचार्य महाराज ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में खुद पहुंचकर गौ-रक्षा के प्रति जनमानस को प्रेरित करने का एक बड़ा संकल्प लिया है.

राम मंदिर में शुरू से हो रही है चोरी: स्याना में आयोजित यह कार्यक्रम शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की 81 दिवसीय 'गविमति' (गो-रक्षार्थ धर्मयुद्ध) यात्रा के तहत आयोजित किया गया था. इस दौरान राम मंदिर से जुड़े दान के पैसे में कथित गड़बड़ी पाए जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि हम लोगों को इसकी पहले से ही आशंका थी, क्योंकि पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं. उन्होंने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मौका आया, तो देश के सभी शंकराचार्यों और अखाड़ों के प्रमुखों का 'रामालय ट्रस्ट' पहले से मौजूद था. उस समय रामालय ट्रस्ट स्पष्ट कह रहा था कि हम मंदिर बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन धर्माचार्यों के उस प्रामाणिक ट्रस्ट को ठुकरा कर सरकार ने अपने विश्वसनीय कार्यकर्ताओं का नया ट्रस्ट बनाया.

अपनों को सेट करने का लगाया आरोप: शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि तभी हम लोगों को पता चल गया था कि वहां पर शास्त्र और नियम के अनुसार कार्य नहीं होगा, बल्कि केवल मर्जी के अनुसार काम चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसीलिए वहां अपने चहेते आदमियों को सेट किया जा रहा है, क्योंकि जब आप अपने किसी विश्वस्त आदमी को बैठा देते हो, तो फिर नियम से काम नहीं होता. फिर तो अंदर ही अंदर ऐसा काम होगा कि जनता को पता भी नहीं चले, इसलिए वहां तो शुरू से ही चोरी हो रही है और इसमें हम लोगों को कोई शंका नहीं है. उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हर दिशा में जो वादे करके आई थी, उसे पूरा करने में नाकाम रही है.

कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक के फैसलों पर उठाए गंभीर सवाल: उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं के लिए यह लोग कितनी बड़ी आशा बनकर आए थे और ऐसा लगता था कि अब इस देश में हिंदुओं की वास्तविक सुनवाई होगी. कुछ नहीं तो कम से कम गौमाता की रक्षा तो हो ही जाएगी, लेकिन इन लोगों ने तो उल्टा गौमाता की हत्या को ही बढ़ावा दे दिया. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि देश में अभी तक जितनी भी पार्टियां सत्ता में आईं, सभी ने गौमाता की रक्षा के लिए कानून बनाया और कम से कम रक्षा से जुड़े किसी कानून को हटाया नहीं. उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ यह एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसने कश्मीर में पहले से लागू गोरक्षा कानून को हटाकर वहां गौमाता को मारने की खुली छूट दे दी.

बीजेपी ने ही दे दी गोवंश की हत्या को छूट: उन्होंने आगे कहा कि ये लोग बंगाल में कहते हैं कि 14 साल के बाद गाय को मार लो, असम में कहते हैं कि घर में खाओ हमें कोई आपत्ति नहीं है, और गोवा में कहते हैं कि हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे. मणिपुर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां के नेता कहते हैं कि आप लोग क्यों डरते हो, हम तो भाजपा अध्यक्ष हैं और हम खुद खाते हैं; यहाँ तक कि इनके केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि मैं खाता हूं, कौन क्या कर सकता है? शंकराचार्य ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह से ये लोग अब हमें ही चैलेंज देने लगे हैं कि हम गाय खाते हैं आप क्या कर लोगे? उन्होंने अंत में हुंकार भरते हुए जनता से पूछा कि 'क्या कर लोगे' का मतलब क्या गाय खाने वाले को हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्या?

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