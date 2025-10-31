ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ रजत जयंती: जानिए कौन थे शहीद कामरेड शंकर गुहा नियोगी जो 1975 में बना चुके थे छत्तीसगढ़ का नक्शा

छत्तीसगढ़ राज्य और यहां के मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ने वाले जननायक शंकर गुहा दल्ली राजहरा के रहने वाले थे.

Shankar Guha Niyogi Story
जानिए कौन थे शहीद कामरेड शंकर गुहा नियोगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 31, 2025 at 9:07 PM IST

बालोद: देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से बने स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य को आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन राज्य की इस अवधारणा की शुरुआत इससे दशक भर पहले ही हो चुकी थी. छत्तीसगढ़ गठन के लिए संघर्ष करने वाले जननायकों में एक थे बालोद जिले के दल्ली राजहरा निवासी शहीद कामरेड शंकर गुहा नियोगी. कहा जाता है कि, उन्होंने छत्तीसगढ़ का नक्शा और उसकी रूपरेखा शंकर गुहा ने दशकों पहले तैयार कर ली थी. आइए जानते हैं शंकर गुहा की कहानी इस रिपोर्ट में-

जानिए कौन थे शहीद कामरेड शंकर गुहा नियोगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राज्य निर्माण की रखी नींव: 1975 में शंकर गुहा नियोगी ने जेल में रहते हुए छत्तीसगढ़ नामक प्रदेश की परिकल्पना की थी. उसी दौरान उन्होंने एक नक्शा तैयार किया और अलग राज्य के गठन की दिशा में विचारधारा की नींव डाली. उनकी उस समय की लिखी कविताओं में भी छत्तीसगढ़ का जिक्र था. नियोगी का मानना था कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी मिलना चाहिए.

Shankar Guha Niyogi Story
नियोगी का मानना था कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी मिलना चाहिए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संघर्ष और निर्माण की राह: नियोगी का जन्म 14 फरवरी को हुआ था और उनकी शहादत 28 सितंबर 1991 को भिलाई में हुई. वे ऐसे पहले नेता बने जिन्होंने छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता की आवाज सबसे पहले बुलंद की. मजदूर वर्ग, विशेषकर कोयला और लौह अयस्क खदानों के श्रमिकों के बीच रहकर उन्होंने उनके अधिकारों के लिए आंदोलन संगठित किया. वे कहते थे कि बुद्धिजीवियों, श्रमिकों और किसानों की एकजुटता ही सच्चे सामाजिक परिवर्तन की ताकत है.

आज जो छत्तीसगढ़ का नक्शा अस्तित्व में है, उसकी रूपरेखा पिता जी ने दशकों पहले तैयार कर ली थी, जिस पर अंततः मुहर लगी. उनकी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक संघर्ष और निर्माण में राज्य निर्माण से जुड़ी कविताएं और विचार मिलते हैं, जो 1977 के आसपास प्रकाशित हुईं- कामरेड जीत नियोगी

सीएमएसएस की स्थापना: 1977 में नियोगी ने दल्ली राजहरा में छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ (सीएमएसएस) की स्थापना की. इसमें आदिवासी और मेहनतकश श्रमिकों की बड़ी भागीदारी रही. संगठन ने मजदूरी और श्रमिक अधिकारों के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया. इस आंदोलन ने दल्लीराजहरा को सामाजिक परिवर्तन की प्रयोगशाला में बदल दिया. ‘संघर्ष और निर्माण’ का नारा जनचेतना का प्रतीक बन गया.

Shankar Guha Niyogi Story
1975 में शंकर गुहा नियोगी ने जेल में रहते हुए छत्तीसगढ़ नामक प्रदेश की परिकल्पना की थी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहला आंदोलन और गोलीकांड: छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के बैनर तले दल्ली राजहरा में पहला बड़ा मजदूर आंदोलन हुआ, जिसमें 11 श्रमिक शहीद हुए. यह घटना छत्तीसगढ़ मुक्ति आंदोलन का निर्णायक क्षण बनी. उसके बाद नियोगी ने मजदूरों के हक और शोषण-मुक्त राज्य की मांग को और तेज किया. इसी मार्ग पर चलते हुए 28 सितंबर 1991 को उनकी हत्या उद्योगपतियों की साजिश के तहत कर दी गई.

Shankar Guha Niyogi Story
शंकर गुहा नियोगी के कार्यालय में अब पशु-पक्षियों को पाला और देखभाल की जाती है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विचार बने आंदोलन की प्रेरणा: नियोगी के जाने के बाद उस संगठन का विस्तार तो सीमित रहा, लेकिन उनके विचार आज भी आंदोलनों की आत्मा है. सीएमएसएस और जन मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन आज भी उनके दिखाए मार्ग पर काम कर रहे हैं. वहीं जिस कार्यालय में वे कभी अपने विचार रखते थे वहां अभी भी कई पशु-पक्षियों को पाला और देखभाल की जाती है.

