मदन राठौड़ बोले- कांग्रेस में परिवार फर्स्ट, बीजेपी में नेशन फर्स्ट, भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने कही ये बात

जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर हुए एक भव्य समारोह में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शंकर गोरा ने पदभार संभाला.

BJP Youth Wing
गोरा के भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 5:01 PM IST

4 Min Read
जयपुर: कांग्रेस और दूसरे दलों में एक व्यक्ति और एक परिवार ही सब कुछ है, जबकि बीजेपी के लिए नेशन फर्स्ट है. भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा के पदभार ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही. इस मौके पर शंकर गोरा ने आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों में भाजयुमो की भूमिका निर्णायक रहने की बात कही. भाजपा कार्यालय के बाहर हुए समारोह में राठौड़ ने शंकर गोरा को भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कराया. समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि उनकी पार्टी देश का एकमात्र राजनीतिक दल है, जो सामान्य कार्यकर्ता को भी शीर्ष पदों तक पहुंचने का अवसर देती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं, जो एक साधारण कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री बने. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उन्हें विशेष सम्मान मिलता है.

डबल इंजन सरकार से तेज विकास : राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तेजी से विकास हो रहा है. उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से लाई गई ईआरसीपी योजना को वर्तमान सरकार आगे बढ़ा रही है. यमुना जल समझौते का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार होने से राजस्थान को यमुना जल का लाभ जल्द मिलेगा. इसके साथ ही सरकारी नौकरी भर्ती कैलेंडर, किसानों को दिन में बिजली, पेपर लीक से मुक्ति, राइजिंग राजस्थान के जरिए निवेश, रेलवे, सड़क, नहर और ग्राम विकास से जुड़े बड़े कार्य जैसी उपलब्धियां हासिल की हैं. इस दौरान कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वहां एक व्यक्ति और एक परिवार ही सब कुछ है, जबकि बीजेपी के लिए नेशन फर्स्ट है.

'कांग्रेस शासन काल में हुए 19 पेपर लीक' : भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए, जिससे गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा था कि दोषियों को जेल भेजा जाएगा और आज कई आरोपी जेल में हैं. यही नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक लाख सरकारी नौकरियों का भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है. आगामी पंचायत चुनावों को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत झोंकने का आह्वान करते हुए कहा कि 'हमें सिर्फ चुनाव नहीं, लोगों का दिल भी जीतना है.'

भाजयुमो की निर्णायक भूमिका का दावा : पदभार ग्रहण के बाद शंकर गोरा ने कहा कि भाजयुमो ने संकल्प लिया है कि सरकार की ओर से जारी एक लाख पदों के भर्ती कैलेंडर को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा. आने वाले पंचायत चुनावों में भाजयुमो बूथ स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाएगा और पार्टी के हर कार्यक्रम में सहभागिता करेगा. उन्होंने दावा किया कि आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के साथ-साथ आने वाले विधानसभा व लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता युवा मोर्चा की भूमिका निर्णायक होगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी की कमान अब युवा शक्ति के हाथों में है और आगे आने वाले पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देगी.

भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा
STATE PRESIDENT SHANKAR GORA
BJP STATE PRESIDENT MADAN RATHOD
BJP YOUTH WING

