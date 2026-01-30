ETV Bharat / state

मदन राठौड़ बोले- कांग्रेस में परिवार फर्स्ट, बीजेपी में नेशन फर्स्ट, भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने कही ये बात

जयपुर: कांग्रेस और दूसरे दलों में एक व्यक्ति और एक परिवार ही सब कुछ है, जबकि बीजेपी के लिए नेशन फर्स्ट है. भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा के पदभार ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही. इस मौके पर शंकर गोरा ने आगामी पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों में भाजयुमो की भूमिका निर्णायक रहने की बात कही. भाजपा कार्यालय के बाहर हुए समारोह में राठौड़ ने शंकर गोरा को भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कराया. समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि उनकी पार्टी देश का एकमात्र राजनीतिक दल है, जो सामान्य कार्यकर्ता को भी शीर्ष पदों तक पहुंचने का अवसर देती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं, जो एक साधारण कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री बने. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उन्हें विशेष सम्मान मिलता है.

डबल इंजन सरकार से तेज विकास : राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तेजी से विकास हो रहा है. उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से लाई गई ईआरसीपी योजना को वर्तमान सरकार आगे बढ़ा रही है. यमुना जल समझौते का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार होने से राजस्थान को यमुना जल का लाभ जल्द मिलेगा. इसके साथ ही सरकारी नौकरी भर्ती कैलेंडर, किसानों को दिन में बिजली, पेपर लीक से मुक्ति, राइजिंग राजस्थान के जरिए निवेश, रेलवे, सड़क, नहर और ग्राम विकास से जुड़े बड़े कार्य जैसी उपलब्धियां हासिल की हैं. इस दौरान कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वहां एक व्यक्ति और एक परिवार ही सब कुछ है, जबकि बीजेपी के लिए नेशन फर्स्ट है.