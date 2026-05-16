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शनिचरी अमावस्या पर 18 साल बाद बना अद्भुत संयोग, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

Shanichari Amavasya 2026 ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: शनिचरी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने आज ब्रह्म सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. सिर्फ हरियाणा ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाने पहुंचे. यहां सन्नान करने के बाद दान करते हैं. मान्यता है कि ऐसा करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है. इसलिए यहां पर दूर-दूर से श्रद्धालु अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए पहुंचे हैं. शनिचरी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की डुबकी: पंडित राकेश गोस्वामी ने बताया "आज शनिचरी अमावस्या अत्यंत दुर्लभ और ऐतिहासिक संयोग लेकर आई है. इस बार की अमावस्या का महत्व इसलिए सैकड़ों गुना बढ़ गया है, क्योंकि आज ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का महासंयोग भी एक साथ बना है. वैसे तो साल में एक या दो बार शनिश्चरी अमावस्या आ जाती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने की अमावस्या का शनिवार के दिन पड़ना, और उसी दिन शनि देव का जन्मदिवस (शनि जयंती) होना एक बेहद दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना है." कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी (ETV Bharat)