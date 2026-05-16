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शनिचरी अमावस्या पर 18 साल बाद बना अद्भुत संयोग, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

आज शनिचरी अमावस्या है. कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में सैकड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई. 18 साल बाद बना अदभुत संयोग.

Shanichari Amavasya 2026
Shanichari Amavasya 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 16, 2026 at 11:10 AM IST

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कुरुक्षेत्र: शनिचरी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने आज ब्रह्म सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. सिर्फ हरियाणा ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाने पहुंचे. यहां सन्नान करने के बाद दान करते हैं. मान्यता है कि ऐसा करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है. इसलिए यहां पर दूर-दूर से श्रद्धालु अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए पहुंचे हैं.

शनिचरी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की डुबकी: पंडित राकेश गोस्वामी ने बताया "आज शनिचरी अमावस्या अत्यंत दुर्लभ और ऐतिहासिक संयोग लेकर आई है. इस बार की अमावस्या का महत्व इसलिए सैकड़ों गुना बढ़ गया है, क्योंकि आज ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत का महासंयोग भी एक साथ बना है. वैसे तो साल में एक या दो बार शनिश्चरी अमावस्या आ जाती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने की अमावस्या का शनिवार के दिन पड़ना, और उसी दिन शनि देव का जन्मदिवस (शनि जयंती) होना एक बेहद दुर्लभ खगोलीय और ज्योतिषीय घटना है."

कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी (ETV Bharat)

शनिचरी अमावस्या पर अद्भुत संयोग: ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या और शनिवार का ये त्रिवेणी महासंयोग लगभग 18 सालों के बाद आया है. इस तरह का विशेष संयोग सबसे शक्तिशाली और फल दायी संयोग माना जा रहा है. जिसके चलते श्रद्धालु यहां पर अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए और दान करने के लिए पहुंच रहे हैं इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी पिंडदान और पूजार्चना की जाती है.

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सन्नान के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है (ETV Bharat)

सन्नान के बाद करें दान: पंडित राकेश गोस्वामी ने बताया की "आज ब्रह्म सरोवर स्नान के बाद काले तिल, काली उड़द की दाल, काले कपड़े, छाता या जूते-चप्पल का दान जरूरतमंदों को अवश्य करें. साथ ही शाम को पीपल के पेड़ के नीचे या सरोवर के तट पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं."

Shanichari Amavasya 2026
सन्नान के बाद पूजा का विशेष महत्व (ETV Bharat)

महाराष्ट्र से कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पहुंची महिला: महाराष्ट्र से यहां ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंची महिला प्रमिला महाजन ने कहा कि मैं विशेष तौर पर यहां पर अमावस्या के दिन पवित्र सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंची हूं. यहां पर मैंने पूजा अर्चना की और दान किया. इस स्थान का काफी महत्व है. जिसके चलते हम विशेष तौर पर महाराष्ट्र से यहां पर अमावस्या के दिन पूजा अर्चना और स्नान करने के लिए पहुंचे हैं."

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