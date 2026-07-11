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गंदे पानी से नहाकर पहले विरोध, अब दूध से नहाकर थैंक यू, सड़क बनने की स्वीकृति पर अनोखा अंदाज

जांजगीर चांपा : डोंगाकोहरौद गांव की बदहाल सड़क को बनाने में लिए राज्य सरकार से प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है.इसके बाद सरकार को धन्यवाद देने का सिलसिला शुरु हो गया है. डोंगाकोहरौद के शनिराम कश्यप ने खराब सड़क को लेकर पहले अनोखा प्रदर्शन किया था.उन्होंने गंदे पानी के बीच बैठकर गड्ढे में लोटा डुबाकर स्नान किया था. उनका प्रदर्शन काफी वायरल हुआ था.वहीं जब डोंगाकोहरौद बस्ती में 4.33 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए करीब 605.09 लाख की स्वीकृति मिली तो वो फूले नहीं समाए. जानकारी मिलने के बाद शनिराम कश्यप ने सरकार को धन्यवाद कहते हुए सड़क मे दूध से स्नान किया और ग्राम वासियों की ओर से खुशी जाहिर करते हुए आभार जताया.

अब दूध से नहाकर सरकार को कहा थैंक यू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





सोशल मीडिया के जरिए किया प्रदर्शन

आपको बता दें कि शनिराम कश्यप ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया था.जब ग्रामीण आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो शनिराम कश्यप ने सोशल मीडिया के जरिए अनोखा विरोध प्रदर्शन किया था.शनिराम कश्यप ने सड़क के गड्ढे में भरे पानी को साय साय तालाब बताकर उसी गंदे पानी से स्नान किया था.उनके वीडियो को जब लोगों ने सोशल मीडिया में देखा तो शासन प्रशासन की जमकर किरकिरी हुई.