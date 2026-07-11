गंदे पानी से नहाकर पहले विरोध, अब दूध से नहाकर थैंक यू, सड़क बनने की स्वीकृति पर अनोखा अंदाज
डोंगाकोहरौद में सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद पहले विरोध जताने वाले शनिराम कश्यप ने अपने अंदाज में सरकार को धन्यवाद दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 11, 2026 at 1:42 PM IST
जांजगीर चांपा : डोंगाकोहरौद गांव की बदहाल सड़क को बनाने में लिए राज्य सरकार से प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है.इसके बाद सरकार को धन्यवाद देने का सिलसिला शुरु हो गया है. डोंगाकोहरौद के शनिराम कश्यप ने खराब सड़क को लेकर पहले अनोखा प्रदर्शन किया था.उन्होंने गंदे पानी के बीच बैठकर गड्ढे में लोटा डुबाकर स्नान किया था. उनका प्रदर्शन काफी वायरल हुआ था.वहीं जब डोंगाकोहरौद बस्ती में 4.33 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए करीब 605.09 लाख की स्वीकृति मिली तो वो फूले नहीं समाए. जानकारी मिलने के बाद शनिराम कश्यप ने सरकार को धन्यवाद कहते हुए सड़क मे दूध से स्नान किया और ग्राम वासियों की ओर से खुशी जाहिर करते हुए आभार जताया.
सोशल मीडिया के जरिए किया प्रदर्शन
आपको बता दें कि शनिराम कश्यप ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया था.जब ग्रामीण आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो शनिराम कश्यप ने सोशल मीडिया के जरिए अनोखा विरोध प्रदर्शन किया था.शनिराम कश्यप ने सड़क के गड्ढे में भरे पानी को साय साय तालाब बताकर उसी गंदे पानी से स्नान किया था.उनके वीडियो को जब लोगों ने सोशल मीडिया में देखा तो शासन प्रशासन की जमकर किरकिरी हुई.
15 साल से बदहाल थी सड़क
अब जिला प्रशासन ने 15 साल से बदहाल सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है.सड़क निर्माण के लिए बारिश के बाद का समय निर्धारित किया है तब तक टेंडर और अन्य विभागीय प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया है. राज्य सरकार से सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद शनिराम कश्यप का दूध से नहाने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.जिसमें शनिराम कश्यप सड़क में कुछ ग्रामीणों के साथ बाल्टी लेकर बैठे हैं, बाल्टी में दूध भरा हुआ है और शनि राम कश्यप उसी दूध से नहा रहे हैं.नहाते वक्त शनि राम कह रहे हैं कि सड़क निर्माण का काम शुरू होने के लिए राज्य सरकार से मिली स्वीकृति आभार और धन्यवाद दे रहे हैं, और दूध से स्नान करा रहे हैं.
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