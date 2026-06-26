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कल शनि प्रदोष व्रत, जानें शिव पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व, सुख-समृद्धि के लिए ऐसे करें मंत्र जाप

इस दिन श्रद्धानुसार दान-पुण्य, गौ सेवा, जरूरतमंदों को अन्न-वस्त्र दान तथा शिव मंदिर में दीपदान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है.

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शनि प्रदोष व्रत से मिलेगा विशेष पुण्य (ETV Bharat Bikaner(File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 26, 2026 at 9:52 AM IST

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बीकानेर: सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की आराधना का सबसे शुभ अवसर माना जाता है. जब यह व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है. मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा के साथ शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के अशुभ प्रभावों से भी राहत मिलती है. इस बार 27 जून, शनिवार को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा. क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, त्रयोदशी तिथि का समय, व्रत का महत्व और किन मंत्रों के जाप से मिलेगा विशेष फल बता रहे हैं पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू.

सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना गया है. प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि की संध्या बेला, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है. धार्मिक मान्यता है कि इस समय श्रद्धापूर्वक शिव पूजन, अभिषेक और मंत्र जाप करने से समस्त पापों का क्षय होता है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं तथा सुख-समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है. विशेष रूप से जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है, तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. इसे शनि दोष, साढ़ेसाती, ढैय्या और जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने वाला अत्यंत प्रभावशाली व्रत माना गया है.

शनि पीड़ा से मुक्ति: पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि इस बार शनिवार, 27 जून को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो भगवान शिव और शनि देव दोनों की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ संयोग लेकर आया है. उनके अनुसार इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से किया गया व्रत एवं पूजन विशेष फलदायी रहेगा. उन्होंने बताया कि त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 26 जून, शुक्रवार रात 10:22 बजे होगा, जबकि त्रयोदशी तिथि का समापन 28 जून, रविवार रात 12:43 बजे होगा. उदया तिथि के आधार पर 27 जून, शनिवार को प्रदोष व्रत किया जाएगा. इस दिन प्रदोष काल में पूजा का शुभ समय शाम 7:20 बजे से रात 9:29 बजे तक रहेगा. इसी अवधि में भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, शमी पत्र एवं पुष्प अर्पित कर पूजा करना विशेष पुण्यदायी माना गया है.

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शिवपूजा से प्रसन्न होते शनिदेव: पंडित किराडू ने बताया कि शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व इसलिए भी है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आराधना से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं. जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा, साढ़ेसाती, ढैय्या, शनि दोष या अन्य ग्रहजनित बाधाएं चल रही हों, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है. इस दिन भगवान शिव की कृपा से शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आती है तथा व्यक्ति को मानसिक शांति, कार्यों में सफलता और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव होता है.

सात्विक होकर करें पूजा: उन्होंने बताया कि प्रदोष काल में 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राभिषेक, शिव चालीसा तथा शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है. जो श्रद्धालु दिनभर व्रत रखकर संध्या समय भगवान शिव का पूजन करते हैं, उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ परिवार में सुख-शांति, उत्तम स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है. पंडित राजेंद्र किराडू ने कहा कि शनि प्रदोष व्रत केवल ग्रह दोषों की शांति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का भी पर्व है. इस दिन श्रद्धानुसार दान-पुण्य, गौ सेवा, जरूरतमंदों को अन्न-वस्त्र दान तथा शिव मंदिर में दीपदान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है. उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रदोष काल में पूरे विधि-विधान के साथ भगवान शिव की आराधना कर इस दुर्लभ संयोग का लाभ लेने का आग्रह किया.

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प्रदोष व्रत में करें इन मंत्रों का जाप: पंचांगकर्ता पंडित किराडू के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव के इन मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है.

पंचाक्षरी मंत्र (सर्वश्रेष्ठ शिव मंत्र)

ॐ नमः शिवाय. इस मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

महामृत्युंजय मंत्र:

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

यह मंत्र आरोग्य, दीर्घायु, संकटों से रक्षा और मानसिक शांति के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है.

शिव गायत्री मंत्र:

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥

इस मंत्र के जाप से बुद्धि, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है.

शिव ध्यान मंत्र:

करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं व।

श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्॥

विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व।

जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो॥

इस मंत्र का पाठ भगवान शिव से क्षमा और कृपा की प्रार्थना के रूप में किया जाता है.

शिव पंचाक्षर स्तोत्र का प्रथम श्लोक:

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय।

नित्याय शुद्धाय दिगम्बरायतस्मै 'न' काराय नमः शिवाय॥

प्रदोष काल में इस स्तोत्र का पाठ अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है.

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