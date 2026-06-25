साल का आखिरी शनि प्रदोष व्रत कब, शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रकोप से ऐसे पाएं राहत

साल का आखिरी शनि प्रदोष व्रत कब, शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रकोप से ऐसे पाएं राहत
साल 2026 का आखिरी शनि प्रदोष व्रत इसी सप्ताह. शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रकोप है तो शनि देव को ऐसे करें प्रसन्न.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 8:38 PM IST
शहडोल: जून का महीना चल रहा है और जून के इसी महीने के आखिरी सप्ताह में साल का आखिरी शनि प्रदोष व्रत भी है. अगर आप शनि दोष से प्रभावित हैं, आपकी राशि में शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रकोप है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि इस शनि प्रदोष व्रत में शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं.
शनि प्रदोष व्रत कब है?
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, "27 जून को साल का आखिरी शनि प्रदोष व्रत है. इस दिन शनिवार भी पड़ रहा है और त्रयोदशी तिथि भी पड़ रही है. यह इस साल का आखिरी शनि प्रदोष व्रत रहेगा. इसलिए इसका महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है. शनि की साढ़ेसाती और ढैया से जो जातक परेशान हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है कि वह शनिदेव को प्रसन्न करके शनि की साढ़ेसाती और ढैया के प्रकोप से कुछ राहत पा सकते हैं."
शनि प्रदोष में व्रत में क्या करें?
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, "शनि प्रदोष व्रत जो 27 जून को है, इस साल का आखिरी शनि प्रदोष व्रत होगा. इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है. ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन व्रत करने पूजा पाठ करने से जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाता है. इस दिन सुबह स्नान करें इसके बाद एक लोटा जल काला तिल हो, कला फूल हो, उड़द हो लेकर के पीपल के वृक्ष के ऊपर जाकर के जल चढ़ाएं और उसे छिड़क दें और दीपक जला दें. ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं."
शनि प्रदोष को लेकर शास्त्रों में क्या है उल्लेख?
पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, "शास्त्रों में ऐसा भी उल्लेख है कि जिन जातकों के ऊपर शनि की छाया है, ढैय्या साढ़ेसाती से परेशान हैं, शनि प्रदोष के दिन व्रत करते हैं तो जिन जातकों के ऊपर शनि की ढैया साढ़ेसाती की छाया रहती है, उन पर शनि की कृपा बरसती है. उनका जीवन खुशहाल होता है वह स्वस्थ रहते हैं और प्रकोप कुछ कम होता है."
1 दिन का व्रत करने का कितना पुण्य
पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, "वृष राशि, मीन राशि हो या मकर राशि है, इन राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया और साढ़ेसाती चल रही है. शनि प्रदोष व्रत के दिन पूजा पाठ करने और व्रत करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि की ढैया और साढ़ेसाती जो इनके ऊपर चल रही है, उससे इनको राहत मिलेगी. शनि का प्रकोप कुछ शांत होगा, शास्त्रों में उल्लेख है कि साल भर शनिवार का व्रत कर लें या शनि प्रदोष व्रत त्रयोदशी के दिन कर लें, तो 1 दिन का व्रत करने से ही उतना पुण्य लाभ मिलता है और शनिदेव की कृपा बरसती है."
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'शनि मंदिर जाकर जलाएं सरसों तेल का दीपक'
ज्योतिष आचार्य सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, "शनि प्रदोष व्रत के दिन अगर शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें. जरूरतमंदों को काला तिल, उड़द दाल, कंबल का दान कर सकते हैं. हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली की कृपा से रोग दोष का नाश होता है. इस दिन किसी का अपमान ना करें. बुजुर्गों का सम्मान करें तो लाभ मिलता है. इस दिन प्रदोष काल में महादेव की पूजा करें उससे भी लाभ होगा."