मंडी को जोड़ने वाली शनि मार्केट रोड का होगा कायाकल्प, चौड़ीकरण में 55 अतिक्रमण को जारी होंगे नोटिस

हल्द्वानी में रोड चौड़ीकरण का कार्य जारी है. ऐसे में रोड चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले अतिक्रमण को हटाया जाएगा.

Haldwani Shani market
शनि बाजार का होगा कायाकल्प (Photo-ETV Bharat)
Published : December 12, 2025 at 2:05 PM IST

हल्द्वानी: पहाड़ी जनपदों से हल्द्वानी मंडी को जोड़ने वाली सड़क को एडीबी के माध्यम से चौड़ीकरण किया जा रहा है. सड़क के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे 55 अतिक्रमणकारियों को प्रशासन नोटिस की कार्रवाई करने जा रहा है. इससे पूर्व लोकनिर्माण और नगर निगम द्वारा सर्वे कर अतिक्रमण को चिह्नित किया जा चुका है. अतिक्रमणकारियों को नगर निगम और लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया जा रहा है. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

शहर में यातायात व्यवस्था को दूसरस्त करने के लिए प्रशासन द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य बदस्तूर जारी है. तीनपानी से नरीमन तक सड़क का चौड़ीकरण का काम चल रहा है. अब प्रशासन हल्द्वानी मंडी को जोड़ने वाली शनि बाजार सड़क के चौड़ीकरण को लेकर कवायद तेज कर दी है. इसके लिए चिह्नीकरण की कार्रवाई कर ली गई है. सड़क चौड़ीकरण को लेकर नगर निगम हल्द्वानी ने 55 अतिक्रमणकारियों को चिह्नित किए हैं, जिनको नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है. दरअसल हल्द्वानी मंडी से गौलापार होते हुए पर्वतीय क्षेत्रों को फल सब्जी की आवक और जावक के लिए इस मार्ग का उपयोग होता है, लिहाजा इस मार्ग में हमेशा जाम लगा रहता है.

अतिक्रमण को हटाने को लेकर नोटिस होगा जारी (Video-ETV Bharat)

इसी वजह से अब ADB की मदद से प्रशासन इस सड़क को चौड़ीकरण का काम करने जा रहा है. जिसमें चिन्हीकरण के दौरान 55 बड़े अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं. जिनको नगर निगम और लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया जा रहा है. नगर आयुक्त परितोष वर्मा का ने बताया कि मंडी को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण होना है, जिसका सर्वे कार्य हो चुका है. 55 अतिक्रमणकारियों को चिह्नित किए गए हैं. जिनको नोटिस दिया जा रहा है. इसके अलावा तीनपानी के पास जलभराव की समस्या को लेकर प्लान तैयार किया गया है.

जल्द दोनों ही स्थानों पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा. गौर हो कि पहाड़ों को हल्द्वानी मंडी से जोड़ने वाली शनि बाजार की सड़क सकरी होने के चलते लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है. जिस कारण किसानों की फसल समय से मंडी तक पहुंचने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हल्द्वानी के शनि मार्केट में सप्ताह में एक दिन मार्केट भी लगती है, उस दिन भी अव्यस्थाएं देखने को मिलती हैं. लोगों की भीड़ में वाहनों का निकलना तक दूभर हो जाता है.

हल्द्वानी शनि मार्केट
NAINITAL LATEST NEWS
SHANI MARKET ROAD WIDENING
शनि मार्केट रोड चौड़ीकरण
HALDWANI SHANI MARKET

