मंडी को जोड़ने वाली शनि मार्केट रोड का होगा कायाकल्प, चौड़ीकरण में 55 अतिक्रमण को जारी होंगे नोटिस

शनि बाजार का होगा कायाकल्प ( Photo-ETV Bharat )

हल्द्वानी: पहाड़ी जनपदों से हल्द्वानी मंडी को जोड़ने वाली सड़क को एडीबी के माध्यम से चौड़ीकरण किया जा रहा है. सड़क के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे 55 अतिक्रमणकारियों को प्रशासन नोटिस की कार्रवाई करने जा रहा है. इससे पूर्व लोकनिर्माण और नगर निगम द्वारा सर्वे कर अतिक्रमण को चिह्नित किया जा चुका है. अतिक्रमणकारियों को नगर निगम और लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया जा रहा है. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. शहर में यातायात व्यवस्था को दूसरस्त करने के लिए प्रशासन द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य बदस्तूर जारी है. तीनपानी से नरीमन तक सड़क का चौड़ीकरण का काम चल रहा है. अब प्रशासन हल्द्वानी मंडी को जोड़ने वाली शनि बाजार सड़क के चौड़ीकरण को लेकर कवायद तेज कर दी है. इसके लिए चिह्नीकरण की कार्रवाई कर ली गई है. सड़क चौड़ीकरण को लेकर नगर निगम हल्द्वानी ने 55 अतिक्रमणकारियों को चिह्नित किए हैं, जिनको नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है. दरअसल हल्द्वानी मंडी से गौलापार होते हुए पर्वतीय क्षेत्रों को फल सब्जी की आवक और जावक के लिए इस मार्ग का उपयोग होता है, लिहाजा इस मार्ग में हमेशा जाम लगा रहता है. अतिक्रमण को हटाने को लेकर नोटिस होगा जारी (Video-ETV Bharat)