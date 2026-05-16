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शनि जयंती और अमावस्या के चलते धार्मिक स्थलों पर भीड़, सांवलियाजी व शनि मंदिरों में विशेष पूजा

श्री सांवलियाजी मंदिर में अमावस्या पर तो वैसे ही भीड़ रहती है. इस बार शनिवार के कारण श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक रही.

Devotees offering prayers at the Shani Temple
शनि मंदिर में पूजा करते श्रद्धालु (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 6:19 PM IST

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चित्तौड़गढ़/कुचामन सिटी: जिले में शनिवार को शनि जयंती एवं अमावस्या के अवसर पर कई धार्मिक आयोजन हुए. प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सांवलियाजी मंदिर में अमावस्या और शनि जयंती के चलते दर्शनार्थियों का सैलाब रहा, जिससे दिन भर जाम की स्थिति बनी रही. सांवलियाजी सेठ को भी अमावस्या के चलते सोने की पोशाक धारण करवाई गई. शनि मंदिरों में खास कर ग्रह दशाओं के सुधार के लिए श्रद्धालु अरदास लगाते दिखाई दिए. साथ ही तेल, तिल आदि चढ़ा कर भगवान से ग्रह की शांति के लिए प्रार्थना की. वहीं कुचामन सिटी के कुचामन वैली स्थित शनि मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा.

सांवलियाजी मंदिर में लगाए जंबो कूलर: श्री सांवलियाजी मंदिर में अमावस्या पर तो वैसे ही भीड़ रहती है. लेकिन इस बार शनिवार मिलने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है. इस संबंध में श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी शिव शंकर पारीक ने बताया कि गर्मी के मौसम को लेकर श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई. गर्मी को देखते हुए कॉरिडोर में जंबो कूलर लगाए गए. वाटर कूलर के अलावा पानी के केन भी विभिन्न स्थानों पर रखवाए गए हैं. एग्जिट गेट पर भी सफेद पेंट करवा कर उस पर मेटिंग बिछवाई गई, जिससे कि श्रद्धालुओं के पैर नहीं जले. वहीं जाम की स्थिति के चलते पुलिस के साथ समन्वय कर वाहनों को निकालने का प्रयास किया.

पढ़ें: ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती का महासंयोग, शनि दोष निवारण और दान-पुण्य के लिए विशेष फलदायी

शनि मंदिरों में लगी लंबी कतारें: कपासन उपखंड क्षेत्र के आली गांव स्थित शनि मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं. जिला मुख्यालय पर स्थित शनि मंदिर में भी पूजा व अनुष्ठान चले. शनि भगवान को तेल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ दिखी. कपासन पुलिस थाने से जाब्ते के अलावा पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया. इधर, चित्तौड़गढ़ शहर के सेंती स्थित शनि मंदिर में भी विशेष अनुष्ठान हुए. सुबह से ही भगवान को तेल चढ़ाने को लेकर भीड़ दिखी.

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शरबत व गुलाब जामुन का प्रसाद बांटा: इधर, शहर में बूंदी मार्ग स्थित हजारेश्वर महादेव मंदिर की ओर से श्रद्धालुओं को शरबत पिलाया गया. साथ ही गुलाब जामुन का प्रसाद भी वितरित किया गया. महंत चंद्रभारती महाराज ने बताया कि पांच क्विंटल शरबत व 60 किलो वजनी गुलाब जामुन का प्रसाद वितरित किया गया. इस दौरान निलेश पटवारी, योगेश सोनी के अलावा मंदिर के आचार्य श्रवण सामवेदी, मुकेश जोशी, गोपाल, छीतरमल, जुगल किशोर सहित कई पंडितों ने प्रसाद वितरण किया. महंत चंद्रभारती महाराज ने बताया कि शनि महाराज का आज के दिन अवतरण हुआ था. उन्हें न्यायाधीश के रूप में भी जाना जाता है. आज के दिन शनि भगवान की जो पूजा करता है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं.

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कुचामन में मनाई शनि जयंती: कुचामन सिटी के शनि मंदिरों में शनिवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. विशेषकर शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या के विशेष संयोग पर. भक्तों ने कतारों में लगकर शनिदेव को तेल, काले तिल और उड़द अर्पित किए. खास तौर पर कुचामन वैली स्थित शनि मंदिर का महत्व इस अवसर पर और अधिक बढ़ गया. यहां शनिदेव के साथ नवग्रह मंदिर भी स्थापित हैं, जहां सूर्यपुत्र शनिदेव के चारों ओर नवग्रह देव विराजमान हैं.

पंडित रामचन्द्र शर्मा पुजारी के अनुसार शनिवार के दिन अमावस्या तिथि का होना शनिदेव की आराधना, दान-पुण्य और शनि दोष निवारण के लिए बेहद फलदायी माना जाता है. भक्तों ने शनि मंदिरों में तेल, काले तिल और उड़द अर्पित कर पूजा की, शनि चालीसा पाठ, दान-पुण्य और विशेष अनुष्ठान के जरिए सुख-समृद्धि और शांति की कामना की गई. साथ सभी भक्तों के लिए भण्डारे का भी आयोजन किया गया.

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