ईरान में फंसे शामली के मर्चेंट नेवी में कैप्टन विजय, माता-पिता का छलका दर्द, बेटे की सलामती के लिए कर रहे हवन

माता-पिता ने बेटे की वापसी के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई है. ( Photo Credit; ETV Bharat )