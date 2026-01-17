ईरान में फंसे शामली के मर्चेंट नेवी में कैप्टन विजय, माता-पिता का छलका दर्द, बेटे की सलामती के लिए कर रहे हवन
कैप्टन विजय के माता-पिता ने बेटे को सकुशल वापस लाने के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई है. माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 7:51 PM IST
शामली : गांव भैंसवाल के रहने वाले मर्चेंट नेवी में कैप्टन विजय ईरान में फंसे हुए हैं. कैप्टन विजय के माता-पिता ने बेटे को सकुशल वापस लाने के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई है. माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है.
पिता चरण सिंह, जो कि सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, ने बताया, बेटा करीब चार महीने पहले ड्यूटी पर गया था. जहाज अमेरिका से तेल लेकर भारत की ओर आ रहा था. ईरानी सेना ने जहाज को रोक लिया और विजय सहित सभी क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया है.
चरण सिंह ने बताया, विजय वर्ष 2009 में मर्चेंट नेवी में भर्ती हुए थे और उनकी पहली पोस्टिंग सिंगापुर में हुई थी. वर्तमान में उनकी पत्नी अपने दो बच्चों के साथ मेरठ में रहती हैं, जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं.
पिता चरण सिंह का कहना है कि विजय के साथ-साथ कई अन्य भारतीय मर्चेंट नेवी अधिकारी भी ईरान में बंधक बनाए गए हैं. अब तक उन्हें केवल सीमित जानकारी ही मिल पाई है. बेटे से सीधा संपर्क न हो पाने के कारण परिवार की चिंता और भी बढ़ गई है. बेटे की कुशलता के लिए माता-पिता आर्य समाज रीति रिवाज से हवन यज्ञ भी कर रहे हैं.
बेटे को देखने की चाह में मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे. पीड़ित माता-पिता ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर उनके बेटे सहित सभी भारतीय नागरिकों को सकुशल भारत वापस लाया जाए.
यह भी पढ़ें : मन करता है मंत्री को मंच से नीचे फेंक दूं... चीफ गेस्ट नहीं बनाने पर भड़के सपा सांसद सनातन पांडेय