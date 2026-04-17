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'मेरी ज़िंदगी नरक हो गई है,फिर मिलूंगा,मां और बच्चों का ख़्याल रखना' ; हनी ट्रैप में फंसे शामली के युवक ने किया सुसाइड

पीड़ित परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

युवक ने किया सुसाइड.
युवक ने किया सुसाइड. (Photo Credit; provided by family members)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 4:03 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
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शामली : कांधला थाना क्षेत्र में हनी ट्रैप में फंसे युवक ने सुसाइड कर लिया. आत्महत्या से पहले युवक ने दो वीडियो भी बनाया था. युवक की पहचान गांव मलकपुर के बिलाल (27) पुत्र इस्लाम के रूप में हुई है. बिलाल ने वीडियो में ऐप्स का भी जिक्र किया है, जिसमें वह कह रहा है कि इन ऐप्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है. न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है. बिलाल ने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश के लिए सलाह दी है.

14 अप्रैल को बिलाल का शव गांव में एक खेत से बरामद हुआ था. युवक द्वारा जहरीला पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या की गई. परिजनों ने बिना कानूनी कार्रवाई किए शव को सुपुर्द-ए खाक कर दिया था. दो दिन बाद बिलाल के मोबाइल का लॉक खुलवाया गया तो दो वीडियो और पाकिस्तानी नंबरों से मैसेज भेजे जाने का भी खुलासा हुआ है.

बिलाल के भाई सुहैल ने कांधला थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है. शामली पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप ने भी मामला हनी ट्रैप से जुड़ा बताया है. वहीं पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस अधीक्षक ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

सुहैल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया, वीडियो में बिलाल जहरीला पदार्थ खाते हुए दिख रहा है और कह रहा है कि फर्जी ऐप और झूठे लोन के जाल ने उसकी जिंदगी नरक बना दी है. इससे परेशान होकर वह आत्महत्या करने को मजबूर है. फर्जी ऐप से अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमैल किया जा रहा है. परिजनों का आरोप है कि बिलाल की मौत के बाद भी उसके मोबाइल नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप मैसेज भेजे जा रहे हैं.

अश्लील फोटो भेजकर पैसे मांगे जा रहे हैं. बात करने पर गाली-गलौज की जा रही है. परिजनों ने बताया बिलाल का मोबाइल खुलवाया गया तो उसके व्हाट्सएप पर आधा दर्जन पाकिस्तानी नंबरों से मैसेज मिले. इनमें पैसे मांगते हुए लगातार दबाव बनाया जा रहा था. बिलाल ने पिछले कुछ दिनों में दो लाख रुपये से अधिक रकम अलग-अलग खातों में भेज दी थी, फिर भी ब्लैकमेलर उसे परेशान कर रहे थे. बिलाल ने सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बनाया था. जिसमें वो कह रहा था कि फिर मिलूंगा. मां का ख्याल रखना.

सुहैल ने बताया, बिलाल के तीन छोटे बच्चे हैं, जिनमें पुत्र आहद (6), पुत्री मायरा (3) तथा पुत्री मानौर (1) है. घटना के बाद से मृतक के माता पिता, पत्नी, भाई व बहनों का रो रोकर बुरा हाल है. बिलाल ने वीडियो बनाकर आप बीती बताते हुए अपने भाइयों से माता-पिता व अपने पुत्र को अपनी माता व बहनों का ध्यान रखने की बात कही है. बिलाल खेतों में मजदूरी करता था.

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Last Updated : April 17, 2026 at 4:16 PM IST

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