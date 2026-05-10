यूपी के शामली का शुद्ध औषधीय गुणों से बना गुड़, ODOC में शामिल, जानिए और क्या-क्या खासियत

यूपी के शामली का शुद्ध औषधीय गुणों से बना गुड़, ODOC में शामिल, जानिए और क्या-क्या खासियत
यहां अब केवल सादा गुड़ नहीं, बल्कि चॉकलेट फ्लेवर, इलायची, सौंफ, ड्राई फ्रूट्स और अदरक वाला गुड़ भी तैयार किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 12:20 PM IST
शामली: पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सोंधी मिट्टी और गन्ने के लहलहाते खेतों से निकलने वाली मिठास अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहेगी. उत्तर प्रदेश सरकार की 'एक जनपद, एक व्यंजन' (One District One Cuisine) यानी (ODOC) योजना के तहत शामली के गुड़ ने अपनी एक स्पेसिफिक पहचान बनाई है. अब वह दिन दूर नहीं जब शामली के कोल्हुओं में तैयार होने वाला यह 'शुद्ध गुड़' विदेशों की डाइनिंग टेबल पर अपनी चमक बिखेरेगा.
शामली के गुड़, शक्कर और खांडसारी उत्पादों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. एक जनपद-एक उत्पाद' की तर्ज पर अब 'एक जनपद-एक व्यंजन' योजना के तहत शामली के गुड़ को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए प्रमुख इकाइयों की सूची तैयार कर कानपुर निदेशालय भेजी जा रही है.
बता दें कि एक जिला एक उत्पाद में शामली के रिम व धुरों ने उत्तर प्रदेश के साथ-साथ देश ही नहीं बल्कि, विदेशों में भी अपना डंका बजाया है. शामली जिले की एक जिला एक उत्पाद की पहचान रिम व धुरो के रूप में होती है. शामली के रिम व धुरो की मांग विदेशों तक है और शामली में कई ऐसी प्रमुख इकाइयां है, जो रिम व धुरो का उत्पादन करती हैं और विदेशों तक उनकी सप्लाई की जाती है. बात महज सप्लाई तक ही नहीं है, बल्कि शामली के रिम व धुरो की मांग विदेशों में जबरदस्त है. एक जिला एक उत्पाद में शामली के रिम व धुरो ने जहां अपना डंका विदेश तक बजाया है तो वहीं अब एक जिला एक व्यंजन के तहत शामली का गुड़ भी विदेश में अपने मिठास का डंका बजाने वाला है जिसके लिए जिला स्तर पर पूरी तैयारी शुरू हो गई है
जिला उद्योग केंद्र की उपायुक्त रतिका गुप्ता ने बताया कि जिले की 30 से 35 इकाइयों की एक सूची तैयार की गई है. जिसको कानपुर निदेशालय भेजा गया है. सूची तैयार करने का उद्देश्य खंडसारी और गुड़ शक्कर उद्योग को बढ़ावा देना है. उत्पादकों को इसके लिए ऋण भी दिलाया जाएगा. इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि चयनित उत्पादकों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए सरकारी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. इससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि आधुनिक पैकेजिंग और क्वालिटी के जरिए गुड़ ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना पाएगा.
पारंपरिक स्वाद, आधुनिक अंदाज: अपनी शुद्धता और औषधीय गुणों के लिए शामली का गुड़ जाना जाता है. यहां के किसानों और उद्यमियों ने अब पारंपरिक गुड़ को आधुनिक रूप देना शुरू कर दिया है. अब केवल सादा गुड़ नहीं, बल्कि चॉकलेट फ्लेवर, इलायची, सौंफ, ड्राई फ्रूट्स और अदरक वाला गुड़ भी तैयार किया जा रहा है. विदेशी बाजारों की मांग को देखते हुए आने वाले समय में आकर्षक और हाइजीनिक पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि, गुड़ को विदेशों तक भेजा जा सके. इसके लिए भी स्थानीय प्रशासन की मदद से तैयारियां की जा रही है. बहुत जल्द शामली की पहचान केवल अपराध मुक्त जिले के रूप में ही नहीं, बल्कि 'मिठास की वैश्विक राजधानी' के रूप में होगी.
स्वास्थ्य का खजाना है शामली का गुड़: आज के दौर में जब दुनिया रिफाइंड शुगर (चीनी) के विकल्पों की तलाश कर रही है, शामली का गुड़ एक 'सुपरफूड' बनकर उभरा है. आयरन और खनिजों से भरपूर होने के कारण स्वास्थ्य के प्रति जागरूक देशी और विदेशी ग्राहकों के लिए भी यह पहली पसंद है.
किसनों को फायदे के साथ रोजगार: इस पहल से केवल व्यापार ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर खुशहाली भी आएगी. जब शामली का गुड़ लंदन या दुबई के मॉल में दिखेगा, तो इसका सीधा फायदा हमारे उन किसानों को मिलेगा जो कि हाड़तोड़ मेहनत कर गन्ना उगाते हैं.
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