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यूपी के शामली का शुद्ध औषधीय गुणों से बना गुड़, ODOC में शामिल, जानिए और क्या-क्या खासियत

One District One Cuisine यानी (ODOC) में शामिल हुआ शामली का गुड़ ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली: पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सोंधी मिट्टी और गन्ने के लहलहाते खेतों से निकलने वाली मिठास अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहेगी. उत्तर प्रदेश सरकार की 'एक जनपद, एक व्यंजन' (One District One Cuisine) यानी (ODOC) योजना के तहत शामली के गुड़ ने अपनी एक स्पेसिफिक पहचान बनाई है. अब वह दिन दूर नहीं जब शामली के कोल्हुओं में तैयार होने वाला यह 'शुद्ध गुड़' विदेशों की डाइनिंग टेबल पर अपनी चमक बिखेरेगा. शामली के गुड़, शक्कर और खांडसारी उत्पादों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. एक जनपद-एक उत्पाद' की तर्ज पर अब 'एक जनपद-एक व्यंजन' योजना के तहत शामली के गुड़ को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए प्रमुख इकाइयों की सूची तैयार कर कानपुर निदेशालय भेजी जा रही है. शामली (Video Credit; ETV Bharat) बता दें कि एक जिला एक उत्पाद में शामली के रिम व धुरों ने उत्तर प्रदेश के साथ-साथ देश ही नहीं बल्कि, विदेशों में भी अपना डंका बजाया है. शामली जिले की एक जिला एक उत्पाद की पहचान रिम व धुरो के रूप में होती है. शामली के रिम व धुरो की मांग विदेशों तक है और शामली में कई ऐसी प्रमुख इकाइयां है, जो रिम व धुरो का उत्पादन करती हैं और विदेशों तक उनकी सप्लाई की जाती है. बात महज सप्लाई तक ही नहीं है, बल्कि शामली के रिम व धुरो की मांग विदेशों में जबरदस्त है. एक जिला एक उत्पाद में शामली के रिम व धुरो ने जहां अपना डंका विदेश तक बजाया है तो वहीं अब एक जिला एक व्यंजन के तहत शामली का गुड़ भी विदेश में अपने मिठास का डंका बजाने वाला है जिसके लिए जिला स्तर पर पूरी तैयारी शुरू हो गई है