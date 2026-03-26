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शामली में गांधी चौक पर साधुओं का हंगामा, दुकानदारों से मारपीट कर दुकान पर कब्जे का आरोप

व्यापारियों का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस संपत्ति को लेकर उनके पक्ष में फैसला आ चुका है, इसके बावजूद विपक्षी दल ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए यह दुस्साहसिक कदम उठाया. घटना के दौरान मौके पर मौजूद व्यापारियों ने जब इस अवैध कब्जे का विरोध किया, तो हमलावरों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

शामली: शामली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित गांधी चौक पर उस समय हड़कंप मच गया, जब भगवाधारी वेश में आए कुछ लोगों ने अपने साथियों के साथ एक दुकान पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया. पीड़ित दुकानदारों का आरोप है कि हमलावरों ने न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि दुकान का शटर काटकर अंदर घुस गए.

पुलिस की मौजूदगी में हुई गुंडागर्दी: इस पूरी वारदात की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह सब क्षेत्राधिकारी (सीओ सिटी) जितेंद्र यादव की मौजूदगी में हुआ. पीड़ितों और स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस अधिकारी के सामने ही दबंग बेखौफ होकर मारपीट करते रहे और प्रशासन मूकदर्शक बना रहा. सोशल मीडिया और स्थानीय चर्चाओं में यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि घटना के तुरंत बाद अधिकारी मीडिया के कैमरों से बचकर निकलते नजर आए. इस हमले में व्यापारी परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बाजार में दहशत का माहौल: दिनदहाड़े हुई इस डकैती और मारपीट की घटना से पूरे गांधी चौक इलाके में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. व्यापारी राजेश कुमार ने कहा कि भगवाधारी भेष में आए इन 'गुंडों' ने महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा और बुरी तरह धुनाई की. दुकान के अंदर जबरन प्रवेश करने के बाद आरोपियों ने वहां अपना ताला जड़ दिया और संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया. इस घटना के बाद से स्थानीय दुकानदारों में भारी रोष व्याप्त है और उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है.

व्यापारियों ने की सख्त कार्रवाई की मांग: पीड़ित पक्ष ने घटना के बाद सदर कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी है और सीओ सिटी सहित सभी हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. व्यापारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई और दुकान वापस नहीं दिलाई गई, तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे. फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जाएगी.

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