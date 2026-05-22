शामली: प्रेमी ने चुन्नी से गला घोंटकर गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट, कैमरे में कैद हुई वारदात
सोंटा रसूलपुर गांव में प्रेम प्रसंग के चलते एक 21 वर्षीय युवती रेशमा की उसके प्रेमी अली मोहम्मद ने गला दबाकर हत्या कर दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 7:50 PM IST
शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने घर में घुसकर एक युवती की गला दबाकर हत्या कर दी. आरोपी कोई और नहीं, बल्कि युवती का प्रेमी ही था, जिसे खुद उसने फोन करके अपने घर बुलाया था.
मामला शामली जनपद के सोंटा रसूलपुर गांव का है, जहां गांव के ही एक युवक अली मोहम्मद का गांव की एक युवती के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. वारदात वाले दिन युवती ने खुद फोन करके अपने प्रेमी अली मोहम्मद को एकांत पाकर अपने घर बुलाया था.
परिजनों को आता देख मुकर गई युवती: जब दोनों घर में मौजूद थे, तभी अचानक युवती के परिजन खेत से काम करके वापस मौके पर पहुंच गए. रंगे हाथों पकड़े जाने पर पहले तो युवती ने हिम्मत दिखाते हुए अपने घरवालों से साफ कह दिया कि उसने ही अली मोहम्मद को यहां बुलाया है. लेकिन जैसे ही मां ने इस बात पर डांटना और गुस्सा करना शुरू किया, तो युवती बुरी तरह डर गई और अपनी बात से मुकर गई. आरोप है कि इसी गुस्से और तैश में आकर अली मोहम्मद ने आव देखा न ताव और कमरे में ही रखी युवती की चुन्नी से उसका गला घोंट दिया.
भाई ने बनाया वारदात का लाइव वीडियो: चंद मिनटों में ही घर के भीतर चीख-पुकार मच गई और दम घुटने के कारण युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस पूरी वारदाता का लाइव वीडियो भी युवती के भाई ने अपने मोबाइल से बनाया है, जिसे पुलिस ने अब अपने कब्जे में ले लिया है. इस दर्दनाक वारदात के बाद से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग हैरान हैं. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने आरोपी युवक अली मोहम्मद को हिरासत में ले लिया और उसे तुरंत थाने ले आई है.
पुलिस ने शुरू की तफ्तीश: एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आज एक कॉल यूपी 112 पर आई थी, जिसमें नाजमा नाम की महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी. नाजमा ने पुलिस को बताया था कि उनके घर में गांव का ही अली मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति घुस आया है और उनकी बच्ची के साथ खुद को घर के अंदर कैद कर लिया है.
112 पीआरवी ने कुंडा खोलकर पकड़ा आरोपी: महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था और उन्हें आशंका थी कि वह उनकी बच्ची की हत्या कर देगा. इसके बाद पीआरवी 112 मौके पर गई और बाहर से कुंडा खोला गया तो वह लड़का अली मोहम्मद अंदर ही मिला. अंदर पकड़े गए आरोपी अली मोहम्मद की उम्र करीब 25 वर्ष है और वह उसी गांव का रहने वाला निवासी है. वहीं युवती की पहचान 21 वर्षीय रेशमा के रूप में हुई है, जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी.
दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज: पुलिस जांच में जानकारी हुई कि लड़की रेशमा ने खुद आज अली मोहम्मद को मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि उसकी मां और भाई-बहन सब खेत में काम करने के लिए गए हुए थे. उसी समय अचानक उसकी मां और भाई वहां पर आ गए तो युवती ने पहले तो कहा कि उसने ही लड़के को बुलाया है, जिससे मां नाराज हो गई. इस बात से घबराकर लड़की ने अचानक लड़के से कह दिया कि अब वह उसका सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि अपनी मां का साथ देगी और उसके खिलाफ बयान देगी. इसी बात से आगबबूला होकर लड़के ने लड़की को मार दिया और परिजनों की तहरीर पर दो लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें- क्यों भट्टी की तरह धधक रहा है बांदा? मौसम वैज्ञानिक बोले- सहारा मरुस्थल से भी ज़्यादा गर्म हुआ शहर, जानें वजह