Smart Policing in Shamli; कैराना कोतवाली का मालखाना हुआ डिजिटल, QR कोड से मिलेगी सारी जानकारी
शामली एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने कैराना कोतवाली में डिजिटल मालखाने की शुरुआत की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 9:41 AM IST
शामली : जब हम पुलिस के मालखाने का नाम सुनते हैं तो जहन में धूल फांकती पुरानी फाइलें, लोहे के जंग लगे बक्से और अव्यवस्था की तस्वीर उभरती है. हालांकि यूपी पुलिस अब स्मार्ट होने के साथ व्यवस्था डिजिटल हो रही है. इसी कड़ी में शामली पुलिस को डिजिटल क्रांति से जोड़ा जा रहा है. शामली की कैराना कोतवाली के मालखाने को डिजिटल कर दिया गया है. अब मालखाने में जमा सामान और उससे सम्बंधित सभी जानकारी QR कोड स्कैन करने से मिल सकेगी. डिजिटल मालखाने का उद्घाटन एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने किया.
बता दें, पुलिस के लिए बरसों पुराने मुकदमों की संपत्ति संभालना बेहद मुश्किल भरा काम है. थाने और कोतवाली के मालखानों में केस से संबंधित सबूतों आदि को भी रखा जाता है. कई बार माल या सुबूत नष्ट हो जाने की दशा में न्यायिक प्रक्रिया में काफी देरी होती है. इसी समस्या का हल निकालने के लिए शामली के मालखानों को डिजिटल किया जा रहा है. अब मालखाने में सामान व सूबूत व्यवस्थित तरीके से रखने के साथ रिकार्ड डिजिटल किए जा रहे हैं.
इस प्रक्रिया के तहत मालखाने के मुख्य गेट पर QR कोड लगाया गया है. जिसे पुलिसकर्मी एक स्पेशल ऐप के माध्यम से स्कैन कर सकते हैं. स्कैन करने पर मालखाने में मौजूद सभी माल की जानकारी प्राप्त हो जाएगी. मालखाने के अंदर भी अलग-अलग रैक पर QR कोड लगे हैं. इससे वर्षवार रिकॉर्ड की जानकारी आसान हो जाएगी.
कैराना कोतवाली के हेड मोहर्रिर संजीत कुमार ने बताया कि उनके मालखाने में वर्ष 1980 से अब तक के रिकार्ड मौजूद हैं. QR कोड में मालखाने में रखा सामान किस अपराध संख्या का है, इसमें कौन अपराधी शामिल रहा, किसके द्वारा इस माल से संबंधित अपराधी को जेल भेजा गया है, वादी-प्रतिवादी समेत तमाम जानकारी स्टोर है. एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मालखाने के डिजिटल होने से पारदर्शिता और न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी. कोर्ट में साक्ष्य समय पर पहुंचने से फैसलों में भी तेजी आएगी. साथ ही डिजिटल मालखाने से न केवल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे, बल्कि अदालतों में सबूत पेश करना भी आसान होगा.
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