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Smart Policing in Shamli; कैराना कोतवाली का मालखाना हुआ डिजिटल, QR कोड से मिलेगी सारी जानकारी

कैराना कोतवाली का मालखाना हुआ डिजिटल. ( Photo Credit : ETV Bharat )