नशेड़ी बना स्मगलर, शामली में 4 करोड़ की स्मैक के साथ आरोपी गिरफ्तार
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, तस्कर अहसान को 2 किलो स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है. इसकी कीमत करीब 4.03 करोड़ रुपये है।.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 3:17 PM IST
शामली: जनपद के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा से अपराध का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के रहने वाले अहसान नाम के व्यक्ति को कुछ साल पहले नशे की लत लगी थी और वह धीरे-धीरे स्मैक का आदि हो गया था. नशे की यह आदत समय के साथ इतनी बढ़ती गई कि वह खुद ही नशे का बड़ा सौदागर बन बैठा और स्मैक की तस्करी करने लगा. एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी अहसान पहले स्मैक खरीदने के लिए दूर-दराज के इलाकों में भटकता था.
सहारनपुर से लाता था स्मैक की बड़ी खेप: नशे के बिना जीना दूभर होने पर अहसान के मन में विचार आया कि क्यों न वह खुद तस्करी शुरू कर दे जिससे उसका नशा भी पूरा होता रहे और उसे भटकना न पड़े. इसी दौरान उसकी मुलाकात सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र के ग्राम घाटमपुर निवासी सारिक से हुई, जिससे वह स्मैक की बड़ी खेप खरीदकर लाने लगा. वह इस स्मैक की छोटी-छोटी पुड़िया तैयार करता था और फिर फोन के माध्यम से ग्राहकों को घर तक डिलीवरी देता था. पुलिस की चेकिंग के दौरान कैराना कोतवाली पुलिस ने आरोपी अहसान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.
4 करोड़ से अधिक की स्मैक बरामद: पुलिस ने अहसान के कब्जे से 2 किलो 15 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 3 लाख रुपये बताई जा रही है. गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है. इनका इस्तेमाल वह तस्करी के लिए करता था. एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी पिछले लगभग 1 साल से इस अवैध कारोबार में सक्रिय रूप से शामिल था. वह करीब 9 माह पहले भी इसी तरह के मामले में जेल जा चुका है.
बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच शुरू: जेल से छूटने के बाद उसने फिर से वही काम शुरू कर दिया और सहारनपुर के सारिक नाम के व्यक्ति से स्मैक लाकर उसकी सप्लाई जारी रखी. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की गहनता से जांच-पड़ताल कर रही है ताकि मुख्य सप्लायर तक पहुंचा जा सके. एसपी ने बताया कि नशे के विरुद्ध जिला पुलिस का अभियान निरंतर जारी रहेगा. इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. आरोपी को जेल भेजकर पुलिस, अब उसके अन्य साथियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.
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