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शामली धर्मांतरण प्रकरण; गठवाला खाप चौधरी का दावा, 15 दिन में आयुष मालिक की घर वापसी हो जाएगी

दवा व्यापारी के बेटे आयुष मलिक का कथित जबरन धर्मांतरण मामला.

शामली धर्मांतरण प्रकरण
शामली धर्मांतरण प्रकरण (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 1:21 PM IST

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शामली : दवा व्यापारी के बेटे आयुष मलिक का धर्मांतरण का मामला सुर्खियों में बना हुआ है. अब इस मामले पर गठवाला खाप चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक का बयान सामने आया है. उन्होंने खाप को आश्वास्त किया है कि 15 दिन के अंदर आयुष मालिक की घर वापसी हो जाएगी. बाबा राजेंद्र मलिक उसी गठवाला खाप के चौधरी हैं, जिस गठवाला खाप से आयुष मालिक आता है.


बता दें, सदर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान धाम के निकट स्थित भारत मेडिकल स्टोर के मालिक और दवा व्यवसायी देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक ने मुस्लिम युवती चांदनी कुरैशी के प्रेम में आकर धर्मांतरण किया है. अब वह आयुष मलिक से मोहम्मद अली बन चुका है. इस मामले में देवराज मलिक ने पुलिस को तहरीर देकर बेटे को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन करने की एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में चांदनी कुरैशी, और उसके परिवार तथा मौलाना पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है.

इस मामले में चांदनी कुरैशी और उसके पिता को पहले ही जेल भेजा चुका है. बीते रविवार को चांदनी के फुफेरे भाई को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. उस पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है.

गठवाला खाप चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक का कहना है कि इस मामले को लेकर खाप में काफी रोष है. तरह-तरह की बात चल रही है. आयुष मलिक की घर वापसी जल्दी हो जाएगी. 15 दिनों के भीतर घर वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. आयुष जैसे बच्चे भटक जाते हैं. उन्हें समझाबुझाकर रास्ते पर लाया जाएगा. आयुष के परिवार वालों से भी बातचीत की जा रही है. हमारी प्रशासन से मांग है कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए.

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