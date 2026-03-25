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खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजने वाला शामली से गिरफ्तार; गाजियाबाद पुलिस कर रही पूछताछ

शामली: जिले से हिरासत में लिए गए समीर नामक युवक को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. समीर पर सैन्य ठिकानों, रेलवे स्टेशनों और महत्वपूर्ण जगहों की रेकी करने, फोटो-वीडियो, GPS लोकेशन पाकिस्तान भेजने के गंभीर आरोप हैं. इसके पास से मोबाइल भी बरामद किया गया है.

गाजियाबाद ACP धवल जायसवाल ने बताया कि शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बुटराड़ा निवासी समीर पुत्र शहजाद को गाजियाबाद की विशेष टीम ने तीन दिन पहले हिरासत में लिया था. पूछताछ के बाद आरोपी समीर को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया है.

पाकिस्तान से कनेक्शन: पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए समीर पुत्र शहजाद से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वर्ष 2024 के अंत में इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी मुलाकात पूर्व में गिरफ्तार किए गए नौशाद से हुई थी. दोनों की बातचीत शुरू हो गई. धीरे-धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता चला गया. कुछ समय बीत जाने के बाद नौशाद ने उसे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया.

इस ग्रुप में मथुरा के औरंगाबाद की रहने वाली मीरा प्रजापति उर्फ मीरा ठाकुर पहले से जुड़ी हुई थी. इसी ग्रुप के माध्यम से वह मीरा के संपर्क में आया और मीरा के कहने पर उसके साथ मध्य प्रदेश में पिस्टल की तस्करी की थी.

वर्ष 2025 में वह सीमा पार यानी पाकिस्तान से संचालित हो रहे गिरोह के संपर्क में आया. उनके द्वारा विभिन्न सुरक्षा बलों के ठिकानों, अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, रेलवे स्टेशन आदि की रेकी करके उनकी फोटो-वीडियो और GPS लोकेशन विदेशी नंबरों पर भेजे.

गाजियाबाद पुलिस कर रही जांच: समीर ने जिस मीरा ठाकुर के संपर्क में आने के बाद मध्य प्रदेश में उसके साथ हथियारों की तस्करी की थी उसे गाजियाबाद पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 21 गिरफ्तारियां की हैं.