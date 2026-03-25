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खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजने वाला शामली से गिरफ्तार; गाजियाबाद पुलिस कर रही पूछताछ

गाजियाबाद ACP धवल जायसवाल ने बताया कि शामली के गांव बुटराड़ा निवासी समीर पुत्र शहजाद को गिरफ्तार किया है.

खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजने वाला शामली से गिरफ्तार.
खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजने वाला शामली से गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 8:39 AM IST

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शामली: जिले से हिरासत में लिए गए समीर नामक युवक को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. समीर पर सैन्य ठिकानों, रेलवे स्टेशनों और महत्वपूर्ण जगहों की रेकी करने, फोटो-वीडियो, GPS लोकेशन पाकिस्तान भेजने के गंभीर आरोप हैं. इसके पास से मोबाइल भी बरामद किया गया है.

गाजियाबाद ACP धवल जायसवाल ने बताया कि शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बुटराड़ा निवासी समीर पुत्र शहजाद को गाजियाबाद की विशेष टीम ने तीन दिन पहले हिरासत में लिया था. पूछताछ के बाद आरोपी समीर को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया है.

पाकिस्तान से कनेक्शन: पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए समीर पुत्र शहजाद से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वर्ष 2024 के अंत में इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी मुलाकात पूर्व में गिरफ्तार किए गए नौशाद से हुई थी. दोनों की बातचीत शुरू हो गई. धीरे-धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता चला गया. कुछ समय बीत जाने के बाद नौशाद ने उसे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया.

इस ग्रुप में मथुरा के औरंगाबाद की रहने वाली मीरा प्रजापति उर्फ मीरा ठाकुर पहले से जुड़ी हुई थी. इसी ग्रुप के माध्यम से वह मीरा के संपर्क में आया और मीरा के कहने पर उसके साथ मध्य प्रदेश में पिस्टल की तस्करी की थी.

वर्ष 2025 में वह सीमा पार यानी पाकिस्तान से संचालित हो रहे गिरोह के संपर्क में आया. उनके द्वारा विभिन्न सुरक्षा बलों के ठिकानों, अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, रेलवे स्टेशन आदि की रेकी करके उनकी फोटो-वीडियो और GPS लोकेशन विदेशी नंबरों पर भेजे.

गाजियाबाद पुलिस कर रही जांच: समीर ने जिस मीरा ठाकुर के संपर्क में आने के बाद मध्य प्रदेश में उसके साथ हथियारों की तस्करी की थी उसे गाजियाबाद पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 21 गिरफ्तारियां की हैं.

गाजियाबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग इस तरह की घटना में शामिल हैं, जो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विरोधी भी हैं. इसके बाद कौशांबी थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया. SIT टीम गठित की गई.

मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो देश के खिलाफ हो रही साजिश कि परतें उखड़ती चली गई और पुलिस की जांच गाजियाबाद से चलकर शामली के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बुटराड़ा तक पहुंची.

गांव में समीर को सब कहते हैं मोटी बुद्धि: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए समीर के गांव के लोगों की बात मानें तो समीर को गांव में लोग मोटी बुद्धि कहते हैं.

वह इस तरह से बर्ताव करता है, जैसे वह बिल्कुल सीधा और सच्चा है. वह दुनियादारी कुछ नहीं जानता है. इसी कारण गांव वाले उसे मोटी बुद्धि भी कहते हैं. समीर की कुछ महीने पहले ही शादी हुई है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के लिए जासूसी: गाजियाबाद पुलिस ने शामली के युवक को उठाया; परिजन बोले - वो मोटी बुद्धि का

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